PRONOSTICI SERIE A: COSA SUCCEDERÀ NELLA 15^ GIORNATA?

Eccoci alla nostra rubrica sui pronostici Serie A, nella quale cerchiamo di ipotizzare quello che potrebbe succedere sui campi del massimo campionato di calcio. Siamo arrivati alla 15^ giornata, che è stata inaugurata da due scintillanti anticipi e prosegue sabato 7 dicembre con altre tre partite; da vedere allora l’esito delle sfide, una di queste è molto interessante perché una Juventus in calo e incapace di esprimersi al massimo, anche per l’incredibile serie di infortuni che l’ha colpita, ospita il Bologna e dunque Thiago Motta affronta un passato recente e glorioso, avendo portato i felsinei alla qualificazione in Champions League.

Diretta / Inter Parma (risultato finale 3-1): tre punti ai nerazzurri (Serie A, 6 dicembre 2024)

Chiaramente non c’è solo la partita dell’Allianz Stadium: la Roma si trova ad appena due punti sulla zona retrocessione, Claudio Ranieri ha fatto zero punti in due partite ma la squadra giallorossa è stata comunque applaudita avendo mostrato di voler uscire da questa situazione drammatica, intanto allo stadio Olimpico arriva un Lecce che con Marco Giampaolo ha vinto a Venezia e fermato la Juventus facendo vedere straordinaria resilienza e riuscendo a migliorare la sua situazione. Siamo pronti a vivere insieme questi match, e dunque proviamo anche a presentarli all’interno della nostra valutazione dei pronostici Serie A.

Diretta/ Parma Lazio (risultato finale 3-1): la chiude Delprato! (Serie A, 1 dicembre 2024)

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS BOLOGNA

Ci avviciniamo allora a Juventus Bologna e ne parliamo con i pronostici Serie A: rischiano ancora i bianconeri che adesso non possono più sbagliare, Cristiano Giuntoli ha parlato di qualificazione in Champions League come obiettivo primario ma anche questo rischia di sfuggire di mano, settimana scorsa la Juventus avrebbe potuto sfruttare i risultati di alcune rivali ma si è fatta riprendere dal Lecce al 93’, oggi deve fare parecchia attenzione a un Bologna che, partito con qualche dubbio e il freno a mano tirato, si è improvvisamente ripreso tanto che il confronto con l’anno scorso dice che Vincenzo Italiano viaggia alla stessa velocità di Thiago Motta.

DIRETTA/ Torino Napoli (risultato finale 0-1): la decide McTominay! (Serie A, oggi 1 dicembre 2024)

I pronostici Serie A che l’agenzia Snai ha emesso per Juventus Bologna indicano comunque nella squadra bianconera la favorita: siamo anche ad una distanza importante tra il segno 1 per la vittoria casalinga e il segno 2 che regola l’affermazione dei felsinei, rispettivamente 1,70 e 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,65 volte la giocata effettuata con il bookmaker in questione.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA LECCE

Dicevamo di Roma Lecce, i pronostici Serie A si soffermano anche sulla partita dello stadio Olimpico perché i giallorossi della capitale stanno vivendo il periodo più complicato degli ultimi anni. Alla fine la confusione societaria ha generato 13 punti in 14 giornate e un misero +2 sulla zona retrocessione, la mano di Claudio Ranieri non si è ancora vista e con lui la Roma ha segnato zero gol in campionato, vero anche che ha giocato contro Napoli e Atalanta e allora vedremo cosa succederà oggi, contro un Lecce in risalita e che certamente arriverà all’Olimpico con l’intenzione di strappare almeno un pareggio, resta però che la Roma è favorita e deve sfruttare la cosa.

L’agenzia Snai rivela come il segno 1 che identifica la vittoria dei capitolini porti in dote una vincita che ammonta a 1,53 volte la posta in palio, per contro il segno 2 che regola l’affermazione del Lecce vi consentirebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 6,25 volte quella che sarà stata la giocata con questo bookmaker, infine abbiamo il segno X sul quale puntare per il pareggio che, per questa partita, porta in dote una somma equivalente a 4,25 volte l’importo che sarà stato investito.