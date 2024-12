PRONOSTICI SERIE A: QUALI SONO FAVORITI E QUOTE PER LA 18^ GIORNATA?

Appena passato il Natale, tornano a farci compagnia i pronostici Serie A perché il massimo campionato non si ferma più nemmeno in periodo di feste e allora già da oggi, sabato 28 dicembre, gli appassionati possono rimettersi a fare i conti su quote e favorite per le partite dell’ultimo turno dell’anno solare 2024, che ci garantirà grandi emozioni dal momento che la classifica è ancora incerta e promette di emozionarci a lungo per ogni obiettivo, compresa la lotta per lo scudetto.

Già da oggi ci saranno molti spunti anche per la corsa verso il tricolore, con l’Inter in campo nel tardo pomeriggio e poi in serata il big-match Lazio Atalanta, senza dimenticare che i brividi saranno assicurati anche con le squadre che invece devono lottare per la salvezza. Allora adesso concentriamoci in particolare sulla partita dell’Olimpico per cominciare a presentare più nel dettaglio i pronostici Serie A nella diciottesima giornata.

PRONOSTICI SERIE A: ANALIZZIAMO IL BIG-MATCH DEL SABATO

FOCUS LAZIO ATALANTA

Lazio Atalanta attira senza dubbio la nostra attenzione per i pronostici Serie A, basterebbe dare uno sguardo alla classifica per capire il perché. I biancocelesti di Marco Baroni con la vittoria sul campo del Lecce hanno subito reagito alla batosta incassata contro l’Inter e restano quindi in zona Champions League, mentre sappiamo bene che la Dea di Gian Piero Gasperini vola ancora più in alto, la vittoria pur sofferta contro l’Empoli ha consentito ai nerazzurri di passare il Natale da capolista e un colpaccio all’Olimpico sarebbe un ulteriore segnale forte.

I pronostici su Lazio Inter di Serie A che cosa ci possono quindi dire? Le quote Snai ci indicano che un successo casalingo della Lazio varrebbe 2,90 volte la posta in palio sul segno 1, ipotesi quindi molto credibile, ma che lascia il ruolo di favorita all’Atalanta con il segno 2 infatti indicato a 2,35. Infine, il pareggio sarebbe il risultato più remunerativo per gli scommettitori, dal momento che il segno X è quotato a 3,35.