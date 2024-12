GOL, HIGHLIGHTS E VIDEO ATALANTA EMPOLI (3-2): LA PARTITA

Il primo tempo del video Atalanta Empoli è un vero e proprio film che inizia subito con grande ritmo. Infatti, la partita si sblocca subito con Colombo che porta in vantaggio i toscani dopo soli tredici minuti di gioco. L’azione nasce da un fallo laterale dove Henderson è furbo a sfruttare l’assenza del fuorigioco per scappare alle spalle della difesa prima di servire l’assist a Colombo che anticipa Djimsiti e Kolasinac a centro area e insacca alle spalle di Carnesecchi complice una deviazione del difensore albanese. La sensazione di questo primo tempo era la stessa di Atalanta Como ma, in questo caso, la Dea è stata molto più brava a rispondere agli episodi negativi. Infatti, intorno al ventesimo minuto, Retegui si accascia a terra dolorante e viene sostituito da Zaniolo dopo aver fatto un allungo a centrocampo. L’assenza del capocannoniere, paradossalmente, migliora l’Atalanta che riesce ad aprire la difesa dell’Empoli con Zaniolo che non dà punti di riferimento. Il gol del pareggio arriva al 34′ con De Ketelaere che sfrutta il movimento di Zaniolo per inserirsi in area di rigore ed insaccare in tuffo di testa un cross dalla trequarti di Zappacosta. Al 41′, inoltre, la Dea può andare in vantaggio con Djimsiti che salta in area di rigore ma trova il palo di testa su un cross dalla trequarti. Il primo tempo, però, si chiude con l’Atalanta che riesce a passare in vantaggio e lo fa con Lookman capace di raccogliere una sponda di Zaniolo per entrare in area e aprire il destro per battere Vasquez.

Il secondo tempo, però, ripropone i fantasmi in casa Atalanta con l’Empoli che torna in campo con grande coraggio e spinge alla ricerca del pari. In soccorso dell’Empoli, dopo dodici minuti, arriva un disastroso Djimsiti che entra in contatto con Colombo in area di rigore e concede un calcio di rigore agli ospiti. Al 57′, sul dischetto si presenta Esposito che calcia forte e centrale beffando Carnesecchi. Da qui in poi è un’Atalanta che fatica a prendere in mano il pallino del gioco e si affida molto alle qualità dei singoli. Infatti, all’86’ è proprio una grande giocata di De Ketelaere a riporta in vantaggio la Dea dopo un secondo tempo senza grandi occasioni da segnalare. Il belga riesce a scappare dalla destra e si porta dietro la difesa dell’Empoli che lo accompagna fino al limite dell’area dove si inventa un mancino sul primo palo che beffa Vasquez e chiude il video Atalanta Empoli su 3 a 2.

