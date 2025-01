PRONOSTICI SERIE A: PROGRAMMA RIDOTTO MA STUZZICANTE

I pronostici Serie A ci faranno compagnia per la prima volta nel nuovo anno fra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 con quel che resta della diciannovesima giornata, comunque molto interessante in particolare grazie a due super sfide che sicuramente attireranno la nostra attenzione anche per quanto riguarda l’analisi delle quote e di chi potrebbero essere i favoriti. La posta in palio sarà molto alta, anche nelle altre partite nelle quali spesso ci saranno in palio punti pesanti per la salvezza, quindi siamo comunque molto curiosi di presentare le partite prima della finale di Supercoppa Italiana.

Questa è stata una settimana “regolare” dal punto di vista strettamente agonistico, non ci sono stati impegni infrasettimanali per chi giocherà fra oggi e domani in campionato, staremo a vedere quanto la settimana intera di lavoro avrà aiutato gli allenatori ma adesso è giunto il momento di un’analisi che riguardi appunto soprattutto le quote e i favoriti per i pronostici Serie A, cominciando naturalmente dal big-match di oggi, sabato 4 gennaio 2025.

PRONOSTICI SERIE A: IN COPERTINA FIORENTINA NAPOLI

Parliamo evidentemente di Fiorentina Napoli, per la quale non c’è bisogno di molte spiegazioni per identificarla come partita di spicco anche per i pronostici Serie A. Allo stadio Artemio Franchi i padroni di casa cercano il ritorno alla vittoria dopo settimane non esaltanti, con un 2024 che si comunque chiuso bene con il pareggio sul campo della Juventus. Il Napoli invece è l’unica squadra del trio di testa a giocare nel weekend, un’occasione da provare a sfruttare anche se sicuramente il test sarà più impegnativo rispetto alla vittoria di misura contro il Venezia.

Arrivando infine finalmente alle quote per i pronostici Serie A circa Fiorentina Napoli, scopriamo che cosa ci dice l’agenzia Snai. Si tratta di un match equilibrato, ma nel quale gli ospiti potrebbero essere favoriti nonostante il fattore campo avverso: ecco infatti che il segno 1 è quotato a 3,10 mentre con il segno 2 si arriverebbe a 2,35. Le differenze in ogni caso non sarebbero enormi, come conferma anche il valore di 3,15 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.