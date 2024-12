DIRETTA NAPOLI VENEZIA: CONTE SOGNA LO SCUDETTO!

La diretta Napoli Venezia ci fa compagnia alle ore 15:00 di domenica 29 dicembre, unica partita in questa fascia oraria per la 18^ giornata di Serie A 2024-2025: si affrontano due squadre che sono seconda e penultima in classifica, dunque pronostico abbastanza chiuso in quello che è quasi un testa-coda, con il Napoli intenzionato a chiudere nel migliore dei modi un anno solare che lo ha visto tornare assolutamente competitivo per lo scudetto, con la vetta della graduatoria stretta per qualche settimana e una sudata vittoria a Marassi che ha contribuito a far rimanere la squadra di Antonio Conte agganciata alla locomotiva Atalanta.

Il Venezia ha chiaramente faticato, da neopromosso, a fare punti ma il suo finale di 2024 potrebbe essere in ascesa: intanto i lagunari hanno battuto il Cagliari in una fondamentale sfida diretta, hanno staccato il Monza e sono rimasti in scia alle avversarie, la salvezza sarà dura e certo oggi nella diretta Napoli Venezia strappare anche solo un pareggio sarà complesso, ma è tornata un po’ di fiducia. Aspettando di scoprire quello che succederà al Diego Armando Maradona, proviamo adesso a studiare le potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

C’è un modo per assistere alla diretta Napoli Venezia in tv, ed è quello di essere abbonati sia a DAZN che alla televisione satellitare: infatti questa partita della 18^ giornata di Serie A viene trasmessa su DAZN1, canale che naturalmente fa parte di questa piattaforma ma, in sinergia, è presente anche al numero 214 del decoder di Sky. In alternativa ovviamente i clienti DAZN potranno seguire il match anche con la tradizionale diretta Napoli Venezia streaming video sui loro device, oppure sfruttando la connessione a internet di una smart tv e gli altri apparecchi compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA

Solito 4-2-3-1 che può diventare 4-3-3 per Conte nella diretta Napoli Venezia: Buongiorno rimane ai box e tornerà a gennaio, Juan Jesus è nettamente favorito su Rafa Marin per affiancare Rrahmani al centro di una difesa con Meret in porta e due terzini che come sempre saranno Di Lorenzo e Mathias Olivera. Non cambia nemmeno il resto dell’assetto, ormai consolidato: McTominay fa la spola tra mediana e trequarti, aiutando Lobotka e Zambo Anguissa e inserendosi tra le maglie larghe di Politano e del rientrato Kvaratskhelia, naturalmente come prima punta per il Napoli giocherà Romelu Lukaku.

Per Eusebio Di Francesco la tegola è la rottura del crociato di Svoboda: nella diretta Napoli Venezia saranno Altare, Idzes e Sverko a proteggere Filip Stankovic, anche i lagunari cambiano poco perché a centrocampo ci sono sempre Zampano (preferito a Candela) e Ellertsson a correre sulle corsie laterali, con Nicolussi Caviglia e Magnus Andersen a ragionare e fare filtro in mezzo. Come sempre poi il Venezia gioca con due trequartisti che sono Busio e Oristanio: poche sorprese dunque, sostanzialmente nessuna, con il finlandese Pohjanpalo a completare lo schieramento nel ruolo di centravanti.

NAPOLI VENEZIA: PRONOSTICO E QUOTE

Vantaggio netto per i partenopei nella diretta Napoli Venezia, secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,24 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro siamo ad un valore che corrisponde a ben 11,00 volte la giocata sul segno 2, che identifica il successo del Venezia. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 6,00 volte l’importo investito sulla partita.