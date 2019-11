Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 12^ giornata

Siamo arrivati all’appuntamento con i pronostici di Serie A: analizziamo dunque le partite della 12^ giornata, un turno aperto da Sassuolo Bologna e che prosegue sabato 9 novembre con tre partite. Ricordiamo che non è previsto il Monday Night, perché avremo la sosta per gli impegni delle nazionali; si chiuderà con il botto che è rappresentato da Juventus Milan, ma anche le altre gare in programma sono davvero interessanti. Dunque, aspettando che si scenda in campo per giocare, iniziamo la nostra analisi attraverso i pronostici di Serie A prendendo in esame le singole sfide, e provando a indovinare chi possa andare a prendersi la vittoria e in generale quale possa essere l’esito sui vari terreni di gioco.

PRONOSTICI SERIE A: BRESCIA TORINO

Cambio in panchina in casa Brescia, dove a Eugenio Corini non è bastato portare a casa la promozione dopo otto anni: squadra affidata a Fabio Grosso che adesso dovrà dimostrare di fare meglio, perché nel frattempo i lombardi sono scivolati all’ultimo posto in classifica. Non se la passa certo meglio il Torino, che dopo un avvio scintillante si è perso per strada e si è sensibilmente allontanato dalla zona europea; rischia anche Walter Mazzarri, per ora confermato dalla società ma con la sensazione che la fiducia sia a tempo. Per questa partita è difficile fare un pronostico, e infatti secondo l’agenzia di scommesse Snai entrambe le squadre hanno la stessa possibilità di vincere; l’ipotesi che paga maggiormente è quella del pareggio, identificata in un valore che corrisponde a 3,30 volte la somma messa sul piatto.

PRONOSTICI SERIE A: INTER VERONA

I nerazzurri devono riscattare la sconfitta in Champions League: contro il Borussia Dortmund un ottimo primo tempo è stato vanificato da una ripresa pessima, il ko ha complicato le cose e per di più Antonio Conte si è sfogato con la società nel post partita. Adesso sarà interessante valutare la reazione dei giocatori e in generale dell’ambiente: a San Siro arriva un Verona che ha già messo 7 punti tra sé e la zona retrocessione e che sta facendo davvero bene. Secondo l’agenzia di scommesse Snai, inevitabilmente, l’Inter ha comunque il favore del pronostico e anche in maniera netta: scommettendo sul segno 1 che identifica la vittoria casalinga, il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe pari a 1,32 volte quello che avrete investito, dunque sostanzialmente una cifra molto bassa.



