PRONOSTICI SERIE B: QUALI SONO LE FAVORITE STAVOLTA?

Secondo impegno del nuovo anno, con Sassuolo e Pisa sempre più in fuga, perché nemmeno lo Spezia sembra più in grado di tenere il passo della scatenata coppia di testa, due squadre che sono quindi sempre le favorite anche quando si parla dei pronostici Serie B. Non è un dettaglio banale: di solito nel campionato cadetto la regola è l’equilibrio, ciò vale anche in questa edizione, ma forse solo dal terzo posto in giù. Con questa premessa ben chiara, scopriamo qualche quota per i pronostici Serie B oggi, sabato 18 gennaio 2025.

PRONOSTICI SERIE B: BARI BRESCIA

Chi conosce il programma del turno, se che le due fuggitive saranno impegnate entrambe domenica, quindi diamo spazio al blasone di Bari Brescia. Entrambe hanno cominciato il 2025 con un pareggio, in classifica i punti di differenza sono appena 4: insomma, qui rientriamo perfettamente nel concetto di equilibrio. Tuttavia, il fattore campo potrebbe sorridere ai pugliesi e allora con le quote Snai vi indichiamo il segno 1, che varrebbe esattamente il doppio della posta in campo.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA CESENA

A proposito di partite di sicuro fascino in base alla tradizione, continuiamo a questo punto ad andare a ritroso parlando di Sampdoria Cesena, con i romagnoli che stanno disputando un onesto campionato di centro classifica con giustificate ambizioni di playoff, mentre i blucerchiati non riescono davvero ad uscire dalla mediocrità e sono anzi a rischio di guai peggiori. Anche in questo caso il 2025 è iniziato con un doppio pareggio e allora citiamo il segno X per le quote Snai, con il pareggio a Marassi indicato a 3,00.