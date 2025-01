Diretta Cesena Cittadella, la presentazione della sfida e le probabili formazioni

La diretta Cesena Cittadella mette a confronto due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi della loro stagione, gli emiliani infatti dopo l’ottimo inizio hanno perso le ultime tre gare di campionato contro dirette concorrenti per un posto nei playoff, l’ultima sconfitta è arrivata per 2-0 contro la neopromossa Carrarese, che ora occupa l’ottava posizione, la squadra veneta invece arriva da tre vittorie consecutive che le hanno permesso di scavalcare diverse concorrenti e avvicinarsi ad uscire dalla zona playout, nell’ultima giornata il Cittadella ha ospitato il Palermo e al minuto 91 lo ha battuto per 2-1.

Diretta Cesena Cittadella, come seguire in diretta la partita

Per seguire la diretta Cesena Cittadella che si giocherà all’Orogel Stadium-Dino Mannuzzi basterà collegarsi alla piattaforma streaming vido di DAZN ed essere in possesso di uno tra i pacchetti Plus, Standard e Goal Pass

Probabili formazioni Cesena Cittadella

Per la sfida il Cesena dovrebbe presentarsi con il solito 3-5-2 di mister Michele Mignani con il capocannoniere del campionato Shpendi che potrebbe tornare a giocare e fare coppia con il nuovo acquisto La Gumina, che potrebbe già essere a disposizione, a centrocampo confermati Bastoni e Francesconi con il ritorno di Calò, Ceesay e Donnarumma sugli esterni e in difesa i soliti interpreti Mangraviti, Prestia e Curto con Klinsmann tra i pali. Il Cittadella invece si presenterà con gli undici di mister Alessandro Dal Canto che nelle ultime tre gare hanno portato la vittoria e quindi 3-5-1-1 con Kastrati in porta, Salvi, Negro e Carissoni a formare la linea di difesa, Masciangelo e D’Alessio sugli esterni con Amatucci, Casolari e Tronchin in mezzo al campo, e Vita alle spalle di Pandolfi.

Cesena Cittadella, il pronostico della gara

La diretta Cesena Cittadella sembrerebbe essere una sfida dal facile pronostico con gli ospiti che nonostante la più bassa posizione in classifica arrivano da una serie positiva e che sulle ali dell’entusiasmo potrebbero strappare un risultato favorevole portando punti a casa. Dall’altra parte però la squadra di casa ritrova Shpendi, il giocatore che l’anno scorso e nella prima metà di questo ha trascinato il Cesena verso grandi risultati, e avrà sicuramente voglia di rialzarsi dopo le tre sconfitte consecutive per continuare la corsa verso i playoff, che alla prima stagione dopo la promozione sarebbero un grande risultato.

