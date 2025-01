Video Brescia Sampdoria che racconta la sfida terminata con il risultato di 1-1. Vantaggio ospiti con l’intramontabile Massimo Coda. L’ex Benevento Salernitana è bravissimo a rientrare sul sinistro per poi sfoderare una conclusione precisa e forte sul palo lontano. Tanti i cartellini gialli nel corso del primo tempo influenzano la gara. La seconda frazione si apre con la rete di Moncini, il quale approfitta di un taglio alle spalle della difesa per spedire in porta battendo Ghidotti. Nella ripresa i protagonisti sono sicuramente i due portieri, con i diversi interventi importanti.

Pioggia di cartellini anche dopo il triplice fischio: espulsione per l’attaccante Moncini. Gara molto equilibrata con entrambe le squadre vicine al raddoppio ma frenate dai portieri. Tra le occasioni più importanti della seconda frazione, da evidenziare la grande parata di Lezzerini sul tiro di Yepes. Il pareggio non cambia di molto la classifica con entrambe le formazioni alla ricerca di punti. Sampdoria che sale a quota 21 punti al 16esimo posto. Per il Brescia, invece, tre punti in più posizionandosi alla 13esima postazione del campionato di Serie B.

VIDEO BRESCIA SAMPDORIA: GOL E HIGHLIGHTS