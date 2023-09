Pronostici Serie B/ Le previsioni e le quote sulle partite della 6^ giornata (23-24 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 6^ GIORNATA

Torniamo a parlare dei pronostici di Serie B con le partite che si giocano per la sesta giornata: un appuntamento che si è aperto con l’anticipo Palermo Cosenza, ma che sabato 23 settembre ci consegnerà altre sei partite e poi ben tre la domenica, vale a dire una in più rispetto al solito o almeno al programma delle ultime giornate. I pronostici di Serie B ci consegneranno gare interessanti, anche per una classifica che chiaramente, visto che siamo solo a settembre e alcune squadre devono già recuperare certi impegni, non può essere presa in considerazione per un quadro chissà quanto generale, ma certamente può già essere analizzata per dirci chi sia partito meglio e chi peggio.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 5^ giornata: cosa succederà al San Vito? (16-17 settembre 2023)

Adesso possiamo iniziare la nostra analisi sui pronostici di Serie B: come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai vari bookmaker, e che oscillano a seconda delle puntate che arrivano. Prenderemo in considerazione le partite che possiamo ritenere più importanti anche per una questione di classifica o di storia, e dunque andiamo subito a scoprire quale sia il primo match di cui parlare.

Pronostici Serie B/ Previsioni e quote sulle partite (4^ giornata, SABATO 2 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA VENEZIA

I pronostici di Serie B ci consegnano Brescia Venezia: i lagunari sono partiti alla grande e sono secondi in classifica, al momento i rivali più accreditati del Parma e dunque lanciati verso la promozione diretta. Attenzione però al Brescia, che dopo aver atteso di essere reintegrato in Serie B ha giocato due partite e le ha vinte entrambe: una possibile svolta per le rondinelle, che puntano il bersaglio grosso.

I pronostici di Serie B indicano nella squadra ospite la favorita, ma siamo in uno scenario di grande equilibrio: secondo l’agenzia Snai infatti il segno 2 per il successo del Venezia porta in dote 2,50 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 1 per la vittoria del Brescia vi farebbe guadagnare 3,10 volte quanto puntato. Somma vicina per il pareggio, per il quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con 3,10 volte il valore della giocata.

Pronostici Serie B/ Previsioni e quote sulle partite (3^ giornata, 29-30 agosto 2023)

PRONOSTICI SERIE B: SPEZIA REGGIANA

Parliamo anche di Spezia Reggiana con i pronostici di Serie B. Partita importante perché le due squadre non hanno ancora vinto in questo campionato: addirittura i liguri sono partiti con un pirotecnico 3-3 contro il Sudtirol e poi hanno sempre perso, la neopromossa emiliana se non altro ha ottenuto tre pareggi con due sconfitte ma è chiaro che adesso si debba risalire la corrente, e dunque quelli in palio al Picco sono punti davvero preziosi.

È lo Spezia ad essere nettamente favorito, secondo i pronostici di Serie B emessi dalla Snai: il segno 1 per la vittoria ligure vi farebbe guadagnare 1,77 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore di 4,50 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo della Reggiana. Con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, l’importo della vincita con questo bookmaker corrisponde a 3,65 volte quanto investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA