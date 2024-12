PRONOSTICI SERIE B, QUALI FAVORITE NELLA 16^ GIORNATA?

Si inizia a respirare l’aria delle festività natalizie, ma questo nulla toglie all’appuntamento con i pronostici Serie B, anzi il campionato cadetto avrà (come ormai consueto) un mese di dicembre molto intenso, compreso il turno infrasettimanale a Santo Stefano. Restiamo però alla stretta attualità, perché è davvero difficile rilanciarsi nel campionato di Serie B 2024-2025, come da tradizione molto equilibrato, con tanti pareggi e classifica ancora corta salvo eccezioni come il primo accenno di fuga per il Sassuolo.

La certezza è che non è mai facile dire chi possa essere favorito nelle varie partite e anche le quote sono spesso sul filo dell’equilibrio, il che rende un esercizio ancora più affascinante quello che si lega ai pronostici Serie B. Si mettono alla prova i veri intenditori di calcio, noi adesso iniziamo ad approfondire una partita di spicco fra quelle che saranno in programma nella sedicesima giornata oggi, sabato 7 dicembre 2024.

PRONOSTICI SERIE B, LE QUOTE PER IL BIG-MATCH DEL SABATO

FOCUS SU MANTOVA PISA

Scegliamo Mantova Pisa come partita di maggiore spicco nel sabato in compagnia dei pronostici Serie B. L’attesa è soprattutto per gli ospiti nerazzurri toscani, perché il Pisa è nel terzetto di testa, ma è reduce da un solo punto nelle ultime due giornate, per di più arrivato con il beffardo pareggio casalingo contro il Cosenza. Il Pisa quindi deve ripartire, ma attenzione perché il Mantova è rivale ostica, che ha pareggiato tre delle ultime cinque partite e quindi non è facile da superare.

Tenendo presenti questi elementi, possiamo adesso approfondire il discorso sui pronostici Serie B per Mantova Pisa, introducendo le quote Snai. La classifica dovrebbe incidere più del fattore campo, quindi il segno 2 è favorito e proposto a quota 2,25, mentre poi si arriva a 3,10 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, oppure alla quota di 3,25 per il segno 1, in caso naturalmente di una vittoria casalinga per il Mantova.

