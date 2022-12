Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 19^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE!

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia, perché oggi è un Santo Stefano di lusso per il campionato cadetto, dal momento che sono in programma le dieci partite della diciannovesima giornata della Serie B 2022-2023, che sta facendo compagnia a tutti gli appassionati di calcio in queste settimane nelle quali la Serie A è ferma per i Mondiali e sfrutta anche questa giornata festiva prima di fermarsi a sua volta e tornare alla metà del mese prossimo.

Grandi emozioni garantite, anche perché la Serie B sta già vivendo all’insegna di un notevole equilibrio – venti squadre in altrettanti punti dal primo all’ultimo posto – e c’è la curiosità di arrivare alla esatta metà del cammino, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per la Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma tutte oggi, cioè lunedì 26 dicembre 2022, per la diciannovesima giornata con cui la Serie B saluterà sia il girone d’andata sia l’anno solare 2022.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BRESCIA PALERMO

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Brescia Palermo, in ossequio all’ordine cronologico ma pure considerando che si tratta della sfida tra due piazze di grande blasone. Il Brescia deve risollevarsi dalla pesante sconfitta incassata nel turno precedente a Pisa, mentre il Palermo da questo punto di vista sta meglio, essendo reduce dalla vittoria contro il Cagliari. In classifica però la situazione è praticamente identica, con 24 punti per le Rondinelle lombarde e 23 per i rosanero siciliani.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Brescia Palermo di oggi all’ora di pranzo allo stadio Mario Rigamonti della città lombarda danno comunque per favorita la squadra padrona di casa, in base al fattore campo più che alla classifica: il segno 1 è quotato a 2,20 per un successo del Brescia, mentre poi si sale a quota 3,10 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Palermo varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Brescia.











