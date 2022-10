Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 8^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie B tornano naturalmente perché in questo weekend ci attendono le partite della ottava giornata della Serie B 2022-2023, il torneo cadetto che fa compagnia a tutti gli appassionati di calcio fin da ieri sera con il primo anticipo. Grandi emozioni garantite per il campionato cadetto, anche perché la nuova Serie B sta già cominciando a fornire indicazioni attendibili ma la classifica è come da tradizione cortissima, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo weekend anche degli appassionati di scommesse per la Serie B, tutte nelle prossime ore ad eccezione di due posticipi domani.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma soprattutto nella giornata di oggi, sabato 8 ottobre 2022, per la ottava giornata che sarà grande protagonista del pomeriggio del sabato.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BRESCIA CITTADELLA

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Brescia Cittadella, un incontro decisamente intrigante dal momento che la squadra lombarda è capolista ma deve riscattare la disastrosa sconfitta per 6-2 di settimana scorsa contro il Bari, mentre il Cittadella dovrà a sua volta cercare di ripartire dopo avere incassato una sconfitta casalinga per 0-2 ad opera della Ternana, di conseguenza ci aspettiamo una partita decisamente combattuta e magari con possibili sorprese anche per i pronostici di Serie B.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Brescia Cittadella di oggi pomeriggio allo stadio Mario Rigamonti danno comunque per favorita la squadra padrona di casa lombarda, magari sfruttando proprio il fattore campo: il segno 1 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,25 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Cittadella varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Brescia.











