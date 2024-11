PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 13^ GIORNATA

Con i pronostici Serie B è arrivato il momento di scoprire come possano andare a finire le partite che tra sabato 9 e domenica 10 novembre completeranno il quadro della 13^ giornata: si avvicina un’altra pausa per il campionato cadetto, dunque al termine di questo turno possiamo veramente tracciare alcune somme utili a farci capire quale sia il quadro della situazione, con un Pisa che per il momento sta tenendo botta in testa alla classifica ma la concorrenza di Sassuolo e Spezia che non molla di un centimetro, altre rivali per la promozione sono leggermente più staccate ma naturalmente siamo ancora in una fase nella quale lo scenario è in definizione.

Sicuramente però avremo tanti temi di cui parlare anche nei pronostici Serie B, ad esempio la Cremonese ha subito la prima sconfitta nell’era Corini cadendo proprio contro il Pisa, e ora cerca riscatto in una partita sempre molto sentita contro il Mantova, che dal canto suo può sfruttare un gruppo ancora compatto per fare un bel salto di qualità. Con l’acqua alla gola il Modena ma anche il Cosenza, a causa della penalizzazione; in ripresa Carrarese e Frosinone ma entrambe vanno a caccia di conferme, dunque adesso iniziamo davvero il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B con le partite valide per la tredicesima giornata.

PRONOSTICI SERIE B: PISA SAMPDORIA

La prima partita che valutiamo con i pronostici Serie B è Pisa Sampdoria: la capolista sicuramente rischia contro una squadra che è stara costruita per ottenere la promozione, ma che ancora in questo momento non sta riuscendo a fare il salto di qualità definitivo. La Sampdoria ha perso in casa contro il Brescia e prima ancora aveva pareggiato a Cittadella, due partite senza segnare gol proprio in un momento in cui appariva in ripresa con due vittorie brillanti, mentre il Pisa al contrario ha saputo girare un periodo di leggera flessione imponendosi sul difficile campo della Cremonese, e confermandosi così al comando.

Le quote che prendiamo in esame per i pronostici Serie B sono quelle dell’agenzia Snai, secondo cui la capolista parte favorita: il segno 1 per la vittoria del Pisa vi consentirebbe di guadagnare una somma che ammonta a 2,20 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno della Sampdoria porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata e infine abbiamo il segno X, sul quale puntare per il pareggio, che con questo bookmaker ha un valore pari a 3,15 volte la posta in palio.