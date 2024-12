PRONOSTICI SERIE B: ANALIZZIAMO FAVORITI E QUOTE PER LA 19^ GIORNATA

I pronostici Serie B attirano la nostra attenzione in maniera davvero speciale oggi, giovedì 26 dicembre, perché il giorno di Santo Stefano per il calcio italiano coincide con l’intero programma per la 19^ giornata: tifosi e appassionati potranno passare questo giorno di festa in compagnia della Serie B che ci offrirà l’ultimo turno del girone d’andata. La capolista Sassuolo è già certa di essere “campione d’inverno”, ma gran parte della classifica è ancora cortissima – tra la quarta e l’ultima ci sono 17 squadre racchiuse in soli 12 punti dopo le prime 18 giornate.

Ecco allora che parlare di favoriti può essere ancora una volta ostico, almeno nella maggior parte delle partite, con le quote che saranno spesso molto equilibrate. D’altronde proprio questo rende particolarmente divertenti a ogni giornata i pronostici Serie B, allora adesso andiamo a scoprire qualcosa in più circa le partite più interessanti della diciannovesima giornata, che sarà per intero in programma nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS SUL LUNCH MATCH

FOCUS PISA SASSUOLO

Pisa Sassuolo è senza alcuna ombra di dubbio la partita copertina per i pronostici Serie B, non solamente perché sarà il lunch match e quindi il primo incontro in ordine cronologico. Il Pisa, secondo in classifica a pari merito con lo Spezia, ospita infatti la capolista Sassuolo con l’esigenza di ripartire subito dopo la sconfitta a Modena di sabato scorso. Gli ospiti emiliani vorranno però provare a lanciare definitivamente la fuga dopo la preziosa vittoria colta contro il Palermo nella scorsa giornata.

I pronostici su Pisa Sassuolo di Serie B sono dunque particolarmente intriganti anche per le quote Snai. Infatti un successo casalingo del Pisa è molto considerato e varrebbe 2,80 volte la posta in palio sul segno 1, sebbene il Sassuolo sarà favorito con il segno 2 a 2,50. Infine, il risultato più remunerativo per gli scommettitori sarebbe il pareggio, con il segno X indicato a 3,15.

