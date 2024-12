DIRETTA MODENA PISA, I TESTA A TESTA

Presentiamo anche per la diretta di Modena Pisa la nostra solita rubrica sui testa a testa storici, un’occasione per rivivere alcuni momenti che hanno fatto grande questo campionato e che sicuramente ci potranno dare molti spunti sia per capire chi ha il favore del pronostico o meno e anche per capire chi invece deve faticare un po’ di più. Ma concentriamoci adesso sui precedenti: in totale ne abbiano quattro da Modena e Pisa risalenti alle ultime due stagioni di Serie B. In questo campionato il computo si divide in due vittorie per la formazione di casa, un pareggio e una vittoria per i toscani.

L’ultima volta che queste due squadre si sono date battaglia eravamo a Pisa e la gara terminò 2-2, invece in casa del Modena abbiamo avuto secco 2-0 che non ha ammesso repliche di sorta. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Modena Pisa, sfida che entra nel vivo anche con le statistiche che ci aiuteranno a cpaire chi potrebbe avere la meglio sotto quel punto di vista. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA PISA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Modena Pisa sarà possibile sia con DAZN che con Amazon Prime Video che trasmetterà il match in streaming. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori di questa partita.

MANDELLI CERCA L’IMPRESA AL BRAGLIA

La diciottesima giornata di Serie B entra nel vivo al Braglia con la diretta Modena Pisa in campo alle 17,15 di sabato 21 dicembre 2024. L’incrocio tra queste due squadre potrebbe generare una partita molto divertente anche visti i valori in campo. Il Modena di Mandelli è decimo in classifica e arriva da un successo in casa della Reggiana che ha allungato una serie di cinque partite senza sconfitta. Il Pisa di Inzaghi, invece, è secondo in classifica a soli tre punti dal Sassuolo primo e arriva da due successi consecutivi contro Mantova e Bari.

MODENA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo un altro aspetto di questa diretta andando a vedere le probabili formazioni. Il Modena di Mandelli riproporrà il suo 3-4-3 con Gagno in porta difeso da Dellavalle, Zaro e Cauz. Magnino e Cotali saranno i due esterni di centrocampo mentre Santoro e Gerli completeranno il reparto. Infine, Caso e Palumbo agiranno alle spalle dell’unica punta che sarà Pedro Mendes.

Speculare l’impostazione del Pisa di Inzaghi che darà i guanti a Semper con Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti a completare la linea difensiva. Piccinini e Marin occuperanno la mediana con il sostegno di Touré e Angori sugli esterni. Tridente veloce e di qualità con Moreo e Tramoni sugli esterni a sostegno di Lind unica punta.

MODENA PISA, LE QUOTE

Andiamo ad analizzare anche le quote della diretta Modena Pisa utilizzando le proposte di Bet365. Gli emiliani sono i favoriti e la loro vittoria è data a 2,63 contro il 2 per i toscani a 2,80 e il pareggio X a 2,90.