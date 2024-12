RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: BEN SETTE PARTITE OGGI

Sarà davvero ricco l’appuntamento con i risultati Serie B oggi, sabato 21 dicembre 2024, dal momento che ci saranno ben sette partite della 18^ giornata in programma già nelle prossime ore. Insomma, il penultimo turno del girone d’andata avrà proprio nel sabato il suo giorno di riferimento, dopo un anticipo ieri sera e con soli due posticipi alla domenica, anche perché poi ci sarà un turno infrasettimanale, cioè l’ormai classico appuntamento di Santo Stefano che farà calare il sipario sull’andata della Serie B 2024-2025.

Andiamo allora a scoprire che cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie B, a cominciare dalle quattro partite fissate alle ore 15.00, quando prenderanno il via Bari Sudtirol, Carrarese Cosenza, Mantova Frosinone e Sassuolo Palermo, mentre sarà più ricca del solito la fascia delle ore 17.15, che infatti oggi sarà composta da ben tre partite, cioè Catanzaro Spezia, Cittadella Reggiana e Modena Pisa. Ecco allora che giocheranno oggi anche le tre big che dominano al momento la classifica di Serie B…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

Ecco allora che in copertina per i risultati Serie B dobbiamo mettere Sassuolo, Pisa e Spezia, che sono le tre candidate forti per contendersi le due promozioni che saranno a disposizione già al termine della stagione regolare. Nella scorsa giornata ha rallentato lo Spezia, che ha ottenuto un buon pareggio nel derby con la Sampdoria a Marassi ma ha visto allontanarsi emiliani e toscani, in virtù della vittoria del Pisa nell’anticipo contro il Bari e del successo del Sassuolo sul campo del Frosinone.

In ogni caso bisogna rendere merito alle tre squadre che stanno tenendo un ritmo insostenibile per le inseguitrici, tanto che lo Spezia ha ben nove punti di vantaggio sul gruppetto al quarto posto. Teoricamente ci potrebbe essere anche la possibilità di far saltare i playoff, anche se servirebbe un margine di ben 15 punti fra terza e quarta al termine della stagione regolare. Difficile ma non impossibile, se le prime tre dovessero continuare con questo ritmo e se dietro nessuno si elevasse rispetto al resto del gruppo.

RISULTATI SERIE B, 18^ GIORNATA

ore 15.00

Bari Sudtirol

Carrarese Cosenza

Mantova Frosinone

Sassuolo Palermo

ore 17.15

Catanzaro Spezia

Cittadella Reggiana

Modena Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 40

Pisa 37

Spezia 34

Cesena, Cremonese, Juve Stabia 25

Bari 24

Catanzaro 23

Brescia, Palermo 21

Carrarese, Modena 20

Mantova 19

Reggiana, Sampdoria, Salernitana 18

Cosenza (-4), Frosinone 16

Sudtirol, Cittadella 14