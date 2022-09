Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 5^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E PREVISIONI SULLA 5^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie B siamo arrivati ad analizzare le partite che si giocano per la 5^ giornata. Abbiamo già avuto un gran bell’anticipo con Palermo Genoa, adesso invece ci tuffiamo a parlare delle gare che vengono disputate sabato 10 settembre, secondo un calendario che ricalca quello dello scorso turno e dunque con ben 8 match che ci faranno compagnia oggi, e poi il posticipo della domenica (Spal Venezia) che chiuderà le danze e ci presenterà ovviamente il quadro completo della situazione.

Parlando dei pronostici di Serie B naturalmente dobbiamo dire una volta di più che il compito sarà quello di provare a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi; avendo giocato soltanto quattro giornate è difficile stabilire dei veri e propri rapporti di forza tra le squadre, alcune stanno confermando le premesse mentre altre stanno facendo meglio o peggio rispetto alle aspettative dell’estate. Scopriremo tutto, ma adesso appunto andiamo ad aprire il nostro excursus sui pronostici di Serie B per la 5^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO CAGLIARI

Benevento Cagliari è certamente uno dei big match nella 5^ giornata: lo analizziamo con i pronostici di Serie B, dicendo che entrambe le squadre stanno facendo un po’ di fatica a trovare il giusto ritmo. La classifica non premia nessuna delle due: entrambe infatti hanno ottenuto 7 punti con due vittorie a testa e già una sconfitta, adesso però questa partita potrebbe chiaramente rilanciare almeno una delle ambizioni mentre il pareggio lascerebbe chiaramente l’amaro in bocca, anche se poi sarà un cammino lungo verso la promozione che è obiettivo comune.

La Snai ci dice che per la partita del Vigorito c’è grande equilibrio: il favore del pronostico va solo leggermente al Benevento, che con la sua vittoria (segno 1) vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,65 volte quanto messo sul piatto, differenza realmente minima rispetto al 2,75 che è posto sul segno 2 per il successo esterno del Cagliari. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un valore pari a 3,15 volte la giocata su questa partita.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA FROSINONE

Anche Cittadella Frosinone è una partita molto interessante per quanto riguarda i pronostici di Serie B. I veneti, che l’anno scorso non hanno giocato i playoff, rappresentano in questo momento una squadra che possiamo definire al guado: una vittoria e una sconfitta, due pareggi, differenza reti pari a 0. Serve una scossa per evitare di rimanere nell’anonimato anche in questa stagione; scossa che il Frosinone ha avuto inizialmente vincendo le prime due partite, e che ha ritrovato dopo il ko di Benevento riuscendo a riportarsi al primo posto in classifica, sia pure in compagnia di Reggina e Brescia.

Cosa ci dice l’agenzia Snai per questa partita? Il segno 1 che identifica la vittoria casalinga del Cittadella vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,95 volte la vostra giocata, e allora la squadra favorita dai pronostici di Serie B è il Frosinone, perché il suo successo fuori casa vale 2,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi ovviamente l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: il bookmaker qui vi andrebbe a premiare con un valore che ammonta a 3,15 volte l’importo investito.











