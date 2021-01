Pronostici Supercoppa Italiana 2021/ Quote e previsioni su Juventus Napoli

PRONOSTICI SUPERCOPPA ITALIANA 2021: JUVENTUS NAPOLI

I pronostici della Supercoppa Italiana 2021 riguardano ovviamente Juventus Napoli, che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 20 gennaio: saremo a Reggio Emilia per l’assegnazione del primo trofeo stagionale, che mette di fronte i bianconeri vincitori dello scudetto (il nono consecutivo, striscia record nel nostro Paese) e i partenopei che hanno messo in bacheca la Coppa Italia, vincendo ai rigori una finale giocata proprio contro la Vecchia Signora. Qualche dato prima di cominciare: per la quarta volta questo trofeo viene assegnato tra Juventus e Napoli e gli azzurri hanno avuto la meglio per tre volte, in una sola occasione si è andati ai calci di rigore ma per due volte c’è stato bisogno almeno dei tempi supplementari.

Chiaramente trattandosi di una gara secca in campo neutro potrebbe succedere di tutto e le fredde analisi che riguardano numeri, statistiche e stato di forma potrebbero venire cancellate con un colpo di spugna e totalmente ribaltate, ma certamente il trend del momento favorisce il Napoli visto che la Juventus attraversa un momento difficile, ha una rosa decimata e ha appena perso in casa dell’Inter; vedremo però quello che succederà al Mapei Stadium, intanto possiamo iniziare la nostra analisi dei pronostici della Supercoppa Italiana 2021.

CHI VINCERÀ LA SUPERCOPPA ITALIANA 2021?

Per provare a capire chi possa vincere la Supercoppa Italiana 2021 abbiamo preso in esame le quote ufficiali: in particolar modo andiamo a leggere quelle che sono state fornite dall’agenzia Snai, e che riguardano il finale. Il primo dato che balza all’occhio è che ci troviamo in una situazione di forte equilibrio, con valori che sono tutti vicini e vincite che non sarebbero altissime: per esempio il segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri vale 2,40 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per l’affermazione dei partenopei (formalmente in trasferta, avendo vinto la Coppa Italia) porterebbe in dote una vincita corrispondente a 2,85 volte la puntata. Possiamo allora aggiungere che la Juventus, sia pure per un’incollatura o quasi, parte favorita nei pronostici di questo bookmaker; per completezza di informazioni dobbiamo citare il segno X per il pareggio, che farebbe andare la Supercoppa Italiana 2021 ai calci di rigore: in questo caso la vincita che intaschereste ammonterebbe a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire.



