Pronostico Formula 1/ Gp Austria 2023, Larini: “Verstappen e Red Bull imprendibili, ma Pérez…” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1: IL PUNTO DI NICOLA LARINI SUL GP AUSTRIA 2023 (ESCLUSIVA)

Sabato 1 luglio (Sprint Race) e domenica 2 luglio (Gran Premio) la Formula 1 torna a farci compagnia con il Gp Austria 2023: a Spielberg, la Red Bull che vorrà suggellare sul circuito di casa, il Red Bull Ring, il dominio che ha confermato nelle prime otto gare stagionali, tutte vinte (compresa la Sprint Race in Azerbaijan) con sei successi di Max Verstappen e due (e mezzo, diciamo) di Sergio Pérez. Un Mondiale mai smesso in discussione con Verstappen avviato a conquistare il terzo titolo consecutivo e la casa austriaca che sembra davvero non avere alcun rivale.

Prima del pronostico sul Gp Austria 2023, possiamo sicuramente dire che la sorpresa in questa stagione di Formula 1 è Fernando Alonso al volante di una solida Aston Martin e già capace di sei podi; un coriaceo Lewis Hamilton, il suo compagno in Mercedes George Russell e magari le due Ferrari sono gli altri protagonisti che proveranno a fermare Verstappen e la Red Bull. Per presentare il Gp Austria 2023 e un pronostico sulla gara di Formula 1, ilsussidiario.net ha contattato in esclusiva Nicola Larini.

Si corre il Gp Austria 2023 in Formula 1: un successo annunciato per la Red Bull? Dovrebbe essere così, del resto non vedo come la Red Bull non possa vincere sulla pista di casa, visto che ha dominato sempre tutto l’anno.

Pensa che il dominio della Red Bull possa durare ancora tanti anni? Per come stanno andando le cose non vedo come possa essere diverso, la Red Bull dovrebbe dominare anche i prossimi anni.

Come pronostico, si aspetta quindi un monologo di Verstappen? Quali saranno i suoi principali avversari? Mi aspetto una nuova vittoria di Verstappen con i soliti rivali come hanno detto le ultime gare di Formula 1: Alonso, Hamilton e Leclerc saranno quelli principali.

Al netto di Verstappen, la Formula 1 quest’anno ha prodotto un pilota che si è distinto particolarmente? Alonso naturalmente: sta disputando un grande Mondiale.

E il pilota che ha deluso di più? Sergio Pérez è la delusione, non sta facendo bene; del resto l’ho sempre detto, se il messicano dovesse calare ulteriormente la Red Bull potrebbe sostituirlo con Ricciardo.

Tutti aspettano sempre la Ferrari: quanto potrà contare la bravura di Leclerc e Sainz per cambiare le cose? Leclerc e Sainz possono fare veramente poco se non ci sarà una macchina competitiva, prima di tutto ci deve essere una Ferrari di grande livello.

Tornando al pronostico: pensa che Verstappen possa vincere facilmente in Austria o sarà un Gran Premio combattuto? Se tutto andrà come le altre gare non penso che Verstappen possa incontrare problemi particolari a vincere, non dovrebbe essere un Gran Premio combattuto.

E’ una Red Bull che sta facendo meglio degli altri anni, ancora superiore, ancora più forte… E’ una Red Bull ancora superiore anche agli altri anni, un Mondiale che la Red Bull sta dominando in modo ancora più facile.

(Franco Vittadini)











