Pronostico Formula 1/ GP Italia 2023 Monza, Larini: “Verstappen e il record…” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1: IL PUNTO DI NICOLA LARINI SUL GP ITALIA 2023 MONZA (ESCLUSIVA)

Finalmente Monza per il Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1, l’occasione per la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz di trovare un immediato riscatto dopo il Gran Premio d’Olanda. Correre davanti al pubblico di casa darà particolari motivazioni alla Ferrari ma battere Max Verstappen, che sta dominando il Mondiale, sarà molto difficile. Dietro alla Red Bull a lottare per il podio probabilmente Aston Martin, McLaren, Mercedes, Alpine e naturalmente Ferrari. Il pubblico della Rossa ci spera, tuttavia Max Verstappen sembra proprio un extraterrestre: chi può fermare il fenomeno? Per un pronostico Formula 1 sul Gran Premio d’Italia 2023 abbiamo sentito Nicola Larini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede il Gran Premio d’Italia? Credo proprio che Verstappen punti a battere il record di successi consecutivi e anche per questo sarà difficile batterlo.

Cosa ha di più la Red Bull rispetto alle altre macchine? Soprattutto il motore è la forza in più della Red Bull, la velocità è notevole e su un circuito come Monza questa cosa dovrebbe venire ancora più fuori.

Per la Ferrari voglia di riscatto, basterà una settimana per cambiare le cose? Difficile, la macchina è questa e non si possono cambiare le cose in così poco tempo, anche se certo correre a Monza darà particolari motivazioni alla Ferrari domenica.

Serviranno tattiche speciali per andare più forte? Servirebbe un motore migliore, una velocità maggiore che non c’è. Del resto il motore della Red Bull è nettamente più forte di quello di tutti gli altri team.

Chi vede meglio quindi tra gli altri team? La McLaren la vedo bene è veloce e poi Alonso dovrebbe fare sicuramente una grande gara. In questo momento tutte le macchine sono competitive in modo simile, non c’è molto differenza tra di loro dopo la Red Bull.

Il suo pronostico secco, chi vincerà il Gran Premio d’Italia di Formula 1? Credo che Verstappen dovrebbe vincere a Monza, del resto quest’anno lui vuole battere il numero di successi in una sola stagione. E’ molto motivato e cercherà anche domenica di vincere. (Franco Vittadini)











