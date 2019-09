Pronostico Formula 1/ Gp Singapore, Larini: tris Leclerc, io ci credo! (esclusiva)

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp Singapore 2019 davanti a Lewis Hamilton con la Mercedes e al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. La Ferrari anche su questo circuito cittadino di Marina Bay punta a confermarsi attraverso un altro exploit di Charles Leclerc, il nuovo campione della Formula 1… Per presentare il Gran Premio di Singapore abbiamo sentito Nicola Larini. Ecco il suo pronostico Formula 1 in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Per Leclerc terza pole position di seguito, basterà per vincere? Direi di sì, Leclerc ormai ha trovato il passo giusto e potrebbe trovare qui a Singapore il terzo successo consecutivo.

Su pista completamente diversa da Spa e Monza, cosa è cambiato? Semplicemente la Ferrari sembra aver trovato l’assetto giusto, anche su una pista non congeniale alle sue caratteristiche tecniche. Peccato averlo fatto solo a fine Mondiale, l’importante però è averlo fatto…

Come dovrà correre il pilota monegasco per conquistare un altro successo? All’attacco come sa fare sempre lui di solito, il modo giusto per battere tutti, anche la Mercedes.

Vettel terzo nelle prove a cosa potrà aspirare? Non lo so, mi sembra un Vettel un po’ in disarmo, che non sembra tenere il passo di Leclerc. Tra l’altro il pilota tedesco mi sembra anche un po’ debole psicologicamente.

Mercedes in difficoltà cosa sta succedendo? E’ un fatto ciclico, dopo che la Mercedes ha dominato per tanto tempo, ora vediamo la Ferrari ai vertici nelle varie gare.

Hamilton secondo nelle prove, favorito per il tracciato ideale per le Frecce d’argento? No vedo sempre Leclerc, in questo momento il pilota monegasco non deve temere nessuno!

Cosa potrà fare Bottas che partirà quinto? La solita gara tosta. Bottas non molla facilmente in gara, il pilota finlandese riesce sempre a dare il meglio di sè stesso.

Crede che Verstappen quarto in prova possa puntare al gradino più alto del podio? La Red Bull è sempre un’incognita e così dovrebbe essere anche questa gara per Verstappen.

Chi vincerà il Gran Premio di Singapore? Punto su Leclerc per il suo terzo successo consecutivo.

Si parla di un possibile arrivo di Ricciardo al posto di Vettel, cosa ne pensa? Credo che chiunque venga in Ferrari adesso non potrebbe che partire battuto rispetto a Leclerc… (Franco Vittadini)



