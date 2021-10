Pronostico Formula 1/ Gp Stati Uniti, Martini: “Hamilton favorito!” (esclusiva)

Pronostico Formula 1, Gp Stati Uniti, Martini: sarà una battaglia!

Questo fine settimana sono riflettori puntati sulla Formula 1, che pure farà tappa in Texas per il tanto atteso Gran premio degli Stati Uniti 2021. Sul tracciato di Austin dunque sarà di scena ancora l’infuocata lotta per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che pure ora vede il pilota della Redbull appena avanti nella classifica iridata, sia pure di pochissimo, dopo le scintille occorse in Turchia.

Pure al solito i due non saranno i soli protagonisti di questo fine settimana: in terra statunitense infatti ci attendiamo gran scintille da parte delle Ferrari in netta crescita in questa parte della stagione, come anche la McLaren, sempre in grado di battersi per le prime posizioni, in griglia come pure sul podio finale. Ci attende dunque un fine settimana davvero speciale per il mondiale della F1. Per presentare il Gran Premio degli Stati Uniti d’America della Formula 1 abbiamo sentito Pierluigi Martini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Un pronostico, come vede questo Gran Premio degli Stati Uniti? Sarà una battaglia, un Gran Premio degli Stati Uniti molto combattuto, molto interessante.

E’ anche una guerra di nervi questa lotta per il titolo tra Hamilton e Verstappen…. Direi proprio di sì, potremmo veramente dirlo che lo è fino in fondo. L’importante poi è che questa lotta per il titolo tra Hamilton e Verstappen non sia condizionata da problemi tecnici.

Quanto conterà il ruolo delle seconde guide di Mercedes e Red Bull Bottas e Perez, per il Mondiale? Molto perchè sia Bottas che Perez potrebbero inserirsi in mezzo alla lotta per il titolo tra Hamilton e Verstappen togliendo punti a favore dei loro compagni di squadra.

Chi potrebbe inserirsi nella lotta al vertice ad Austin? Dovrebbero essere Norris, Leclerc e Sainz. Dovrebbero essere proprio loro a inserirsi nella lotta al vertice tra Mercedes e Red Bull.

Ferrari in lieve progresso, si aspetta qualche sorpresa qui in America… La Ferrari sta facendo bene, mi aspetto che possa vincere qualche gran premio prima della fine della stagione.

Chi è il pilota del futuro della Formula 1? Russell e Ocon sono molto bravi. Se dovessi dire però chi sarà il pilota del futuro punto su di Norris.

Chi vincerà il Gran Premio degli Stati Uniti? Punto su Hamilton.

(Franco Vittadini)



