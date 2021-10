Video Formula 1 GP Turchia: highlights gara e classifica/ Bottas trionfa, Verstappen leader mondiale

FORMULA 1, VIDEO HIGHLIGHTS GP TURCHIA 2021: LA GARA

Poteva essere impresa per la Ferrari, ma alla fine il Gran Premio di Turchia di Formula 1 ad Istanbul lo vince la Mercedes di Valtteri Bottas, abile a partire dalla pole e a chiudere davanti a tutti una gara condizionata da una pista bagnata che si è asciugata molto lentamente. Successo importantissimo per il pilota finlandese, alla prima vittoria stagionale e al nono podio complessivo dopo 16 appuntamenti nel mondiale, che fa l’occhiolino al box per la classifica costruttori e dà una pacca sulla spalla al compagno di box Hamilton mettendosi dietro entrambe le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Con il pilota inglese che ha chiuso al quinto posto alle spalle di Leclerc, Verstappen conquista nuovamente la leadership mondiale portandosi a +6 sul sette volte iridato che a Austin, tra due settimane, sarà chiamato ad una gara super per tornare davanti.

Come abbiamo detto sarebbe stata una gara da impresa per il “Cavallino Rampante”, che avrebbe meritato di più rispetto a quello che è stato poi il risultato finale. Leclerc chiude infatti quarto al termine di una gara che poteva anche essere vinta se la gestione gomme avesse funzionato meglio. Con quasi 50 giri con una singola intermedia alle spalle, il monegasco è infatti rientrato troppo tardi facendosi superare in linea dalle Mercedes e le Red Bull, terminando poi ai piedi del podio. L’altra SF21, quella di Sainz, è stata invece protagonista di una rimonta emozionante: partito ultimo per il cambio della power unit, lo spagnolo chiude ottavo alle spalle di Gasly e Norris. A punti anche Stroll e Ocon, mentre i primi scontenti sono Giovinazzi e Raikkonen che chiudono il weekend da undicesimo e dodicesimo.

FORMULA 1, LA SITUAZIONE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI DOPO IL GRAN PREMIO DI TURCHIA 2021

Il successo di Valtteri Bottas nel Gran Premio di Turchia 2021 non consente comunque a Lewis Hamilton di mantenere la leadership nella classifica piloti. Il “Re Nero” scivola infatti al secondo posto alle spalle di Max Verstappen, che ora guida davanti a tutti con 262.5 punti, a più sei dal sette volte iridato che si ferma a 256.5. Capitolo a parte poi per gli altri, con Valtteri Bottas fermo a 177 seguito da Norris a 145 e Sergio Perez a 135 punti. Poi è tempo di trovare le Ferrari, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che occupano rispettivamente il sesto e settimo posto con 116.5 e 116 punti. A chiudere la topo 10 in classifica piloti ci sono poi Daniel Ricciardo con 95 punti e Fernando Alonso con 58 (avanti di soli 12 punti sul compagno di box Esteban Ocon).

Per quanto riguarda invece la classifica costruttori è corsa due tra Mercedes e Red Bull, con le “Frecce Nere” avanti di 36 punti. È infatti 433.5 a 397.5 in favore del team di Toto Wolff, mentre per il terzo posto è lotta serrata tra McLaren e Ferrari. Il passo falso di Daniel Ricciardo costa infatti caro al team colorato di “Papaya”, con il “Cavallino Rampante” che recupera ben 10 punti. A rimanere davanti e il box di Zak Bown con 240 punti, ma la Ferrari è lì a 232.5 e ci proverà anche a Austin. Soli 104 punti per Alpine, mentre Alpha Tauri (92), Aston Martin (61) e Williams (23) seguono a distanza. Male e ferme ancora Alfa Romeo (7 punti) e Haas, unico team ancora a zero.

