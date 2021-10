Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Turchia 2021)

Domenica con la diretta Formula 1 del Gran Premio di Turchia 2021 sul circuito di Istanbul, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2021 che è appena entrato nel suo ultimo terzo di cammino con ancora grande incertezza sull’esito finale. La battaglia fra Lewis Hamilton e Max Verstappen è incertissima e propone in questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno ma che vi è rientrata a causa della pandemia di Coronavirus.

Nel 2020 dunque si era tornati dopo ben nove anni di assenza su un tracciato che piace ai protagonisti della Formula 1, ma era stato abbandonato per esigenze economiche. Istanbul aveva incoronato Lewis Hamilton che con una vittoria al termine di una gara ricca di colpi di scena era diventato matematicamente campione del Mondo per la settima volta, eguagliando il più celebre record di Michael Schumacher. Stavolta invece è decisamente troppo presto per pensare già ai verdetti definitivi, ma naturalmente ogni punto potrebbe essere fondamentale e allora è grande l’attesa per il verdetto che sarà sancito dall’ordine d’arrivo del Gran Premio di Turchia 2021.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Turchia 2021 sul circuito di Istanbul, appuntamento che causa Covid è tornato in calendario nelle ultime due stagioni del Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale che vive il lungo duello iridato, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa di Istanbul sarà visibile in tempo reale e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dalla Turchia senza alcun ritardo. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Turchia 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Istanbul, sedicesimo atto della stagione 2021, secondo gli orari già ricordati. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 3

La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia è stata condizionata dalla pioggia che ha portato i piloti a riflettere sul da farsi prima di scendere in pista per provare i treni gomme più performanti. Se in una prima parte della sessione è stata attività in full wet, è con il cambio con le intermedie che le FP3 si sono accese e hanno regalato qualche spunto interessante. Alla fine è l’Alpha Tauri di Pierre Gasly a svettare su tutte, con un crono di 1:30.477 che stacca di un decimo Verstappen e oltre due decimi l’altra Red Bull di Perez. Molto bene le Ferrari, che hanno confermato gli ottimi spunti visti nelle libere del venerdì, con Sainz che ha chiuso quarto seguito dal compagno di box Leclerc.

Sessione complicata invece per le Mercedes e i suoi motorizzati, con l’unico Bottas che può sorridere dal suo ottavo posto in classifica cronometrica. Se in top 10, dopo Leclerc, ci sono infatti Alonso, Raikkonen, Tsunoda e Ocon, per trovare Hamilton bisogna scendere fino al 18° riscontro cronometrico davanti ai soli Latifi e Russell (protagonista di un testacoda che ha mandato ko la sua Williams). Per il “Re Nero” solo giri in full wet e pochi tentativi con l’intermedia.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP TURCHIA 2021

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio di Turchia 2021, che come già accennato è una graditissima conferma della pista di Istanbul per la seconda stagione consecutiva dopo nove anni di attesa. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato turco avrà luogo già alle ore 14.00 italiane, perché va considerata un’ora di fuso orario, dunque naturalmente in Turchia saranno le classiche ore 15.00 quando si spegneranno i semafori.

La gara di questo Gp Turchia 2021 si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.338 metri, per un totale di 309,396 km. Sono in totale 14 le curve del tracciato di Istanbul, che possiamo considerare piuttosto veloce ed è infatti considerato una delle migliori creature di Hermann Tilke, il progettista i cui circuiti non sempre sono così amati da tifosi e appassionati e che invece all’Intercity Istanbul Park ha obiettivamente fatto un ottimo lavoro. Ad aiutare i sorpassi potrebbe provvedere come sempre anche il Drs, che sarà attivabile sul rettilineo del traguardo e anche nel tratto che va da subito prima la curva 11 e fino in prossimità della curva 12.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI ISTANBUL

Per i piloti della Formula 1 il ritorno a Istanbul era stata l’anno scorso una bella notizia, questa volta li potrebbe ulteriormente aiutare naturalmente il fatto che sia l’esperienza appunto del 2020, in un Gran Premio di Turchia che come detto fu ricco di emozioni e colpi di scena, anche se alla fine si impose il più logico favorito. Progettando il circuito dell’Istanbul Park a Tilke venne bene il desiderato mix tra Spa-Francorchamps, Interlagos e Laguna Seca (incroci che non sempre danno gli esiti riusciti), con il capolavoro della infinita curva 8, che nello spazio di pochi anni – la Formula 1 corse ad Istanbul dal 2005 al 2011 – è diventata una delle più famose del mondo, sia per la notevole velocità di percorrenza sia per il fatto di avere ben quattro punti di corda.

Aiuta naturalmente il fatto che l’autodromo sorga in una zona collinare appena fuori Istanbul, per la precisione a Tuzla, nella periferia asiatica della millenaria metropoli sul Bosforo, dunque la conformazione del terreno ha agevolato la realizzazione di un circuito vario ed emozionante. Annotiamo infine la scelta fatta dalla Pirelli per le gomme: saranno a disposizione le tre mescole intermedie (C2, C3 e C4) fra le cinque possibili, mentre l’anno scorso con prudenza erano state scelte C1, C2 e C3. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Turchia 2021 sul circuito di Istanbul sta per cominciare…



