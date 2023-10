Pronostico Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si salva e Arnold Cardaropoli é eliminato?/ Il sondaggio web

Grande fratello 2023, il sondaggio web anticipa l’eliminato e l’immune dell’ottava puntata

Il Grande Fratello 2023, nell’attesa per la nuova e ottava puntata del 5 ottobre 2023, preannuncia Beatrice Luzzi come la papabile immune e Arnold Cardaropoli invece come il possibile eliminato. O almeno questo lo si evince dai dati del sondaggio web indetto al popolo del web, che chiama i telespettatori ad esprimersi sul televoto aperto dal conduttore Alfonso Signorini alla settima puntata del Grande Fratello 2023. Al quesito “chi vuoi salvare”, tra gli otto nominati all’ottava puntata di Grande fratello 2023, l’occhio pubblico é chiamato ad esprimere una preferenza e, per differenza, il meno votato tra i concorrenti in gioco si direbbe il possibile eliminato mentre il gieffino più votato potrebbe stringere tra le mani il titolo di preferito del pubblico e quindi immune dal nuovo girone di nomination previste.

Arnold é l’eliminato di Grande fratello 2023?

All’ottava puntata i nominati al televoto sono la vip Beatrice Luzzi, i nip Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi, Alex Schwazer, Letizia Petris, Valentina Modini e Giselda Torresan. Tra gli stessi gieffini é la vip attrice dalla fulva chioma a fare la differenza al televoto, nel pronostico sul sondaggio aperto nel web.

La vippone si direbbe infatti tra i concorrenti salvi nel gioco, con il 37% dei voti, come papabile preferita dei telespettatori e quindi candidata favorita al titolo di immune. Ossia la possibile concorrente non nominabile al nuovo girone di nomination per il rischio di eliminazione. Al secondo posto, nell’ordine di gradimento del pubblico, con il 31% dei voti, si preannuncia salva anche la nip Giselda Torresan. Sul terzo podio sale poi il nip Vittorio Menozzi, al 13% dei voti dei telespettatori. Quarto posto, fuori, dal podio, tra possibili concorrenti salvi ai risultati del televoto, con il 5% dei voti vi é in un ex aequo Alex Schwazer con Valentina Modini e Letizia Petris.

In quinta posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, habemus poi Lorenzo Remotti con il 3% dei voti. In ultima posizione, e quindi papabile concorrente al più alto rischio di eliminazione certa dal Grande fratello 2023, vi é Arnold Cardaropoli, votato al solo 1%.

Nel frattempo, intanto, l’ex Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli, si candiderebbe alla re-entry al Grande Fratello…











