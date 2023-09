Pronostico Grande fratello 2023, settima puntata/ Giselda Torresan eliminata e Grecia Colmenares si salva?

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares e Giselda Torresan tra i nominati al nuovo televoto

Il gioco del Grande Fratello 2023 si infiamma, con Grecia Colmenares e Giselda Torresan che si preannunciano rispettivamente immune ed eliminata al televoto della 7a puntata. La nuova puntata, la cui messa in onda é prevista per la prima serata di lunedì 2 ottobre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, prevede i risultati del televoto per cui alla sesta puntata sono stati nominati Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Valentina Modini e Marco Fortunati.

E in un primo pronostico che si delinea a prima firma della sottoscritta su Il sussidiario.net, relativamente ai risultati del sondaggio web aperto sui nominati del televoto indetto per il rischio di un’eliminazione, Grecia Colmenares si anticipa come la papabile preferita dell’occhio pubblico e possibilmente immune, non nominabile quindi dal resto dei gieffini al nuovo girone di nomination al Grande Fratello 2023, per il 44% dei voti.

Fuori dal podio, nell’ordine di gradimento di Grande fratello 2023

A seguire, al secondo posto habemus Valentina Modini, che consegue il 28% dei voti. Terza posizione per Marco Fortunati, che si colloca sul giardino più basso del podio nell’ordine di gradimento dettato dall’occhio pubblico, con il 17% dei voti. In ultima posizione, e quindi papabile eliminata alla settima puntata di Grande fratello 2023, troviamo poi la altrettanto nip come i precedenti due gieffini Giselda Torresan, per il risultato della percentuale dell’11% dei voti dei telespettatori.

Chiaramente i risultati indicati al pronostico sulla settima puntata del Grande Fratello 2023 sono da sconfessarsi o confermarsi con la messa in onda dell’atteso appuntamento televisivo del gioco della Casa più spiata in Italia.

Il Grande Fratello 2023 va in onda il lunedì e il giovedì in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione della opinionista Cesara Buonamici e l’inviata sui social media, Rebecca Staffelli.

Nel frattempo, per la quota ex Grande Fratello vip Oriana Marzoli fa discutere nel web per la minaccia di un ritiro dal Gran Hermano vip 8…











