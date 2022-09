Pronostico Italia Inghilterra/ Mazzola: “Ecco dove si deciderà il match” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA INGHILTERRA: IL PUNTO DI SANDRO MAZZOLA

Una classica del calcio mondiale. E’ Italia Inghilterra, l’incontro valevole per la Nations League in programma a San Siro con calcio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 23 settembre. Per gli azzurri, vincitori proprio in Inghilterra degli Europei, è una partita con cui tenere vive le speranze di accedere per la seconda volta consecutiva alla Final Four di Nations League, ma soprattutto per riprendere slancio e fiducia dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale in Qatar, peraltro avendo già saltato quello in Russia.

Per l’Inghilterra, certamente una delle favorite dei Mondiali, una tappa di avvicinamento a questa competizione con uno sguardo al tentativo di evitare quella che sarebbe comunque una brutta retrocessione in Lega B. Per avere un pronostico su Italia Inghilterra, e per un punto sulla partita valida per la penultima giornata del girone di Nations League, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Sandro Mazzola.

Pronostico Italia Inghilterra: che partita si aspetta? Una partita impegnativa, una partita tosta perchè l’Inghilterra è un ottima squadra anche se in trasferta fa sempre più fatica che in casa.

Quanto potrebbero essere decisivi Immobile e Kane? I calciatori, gli attaccanti come Immobile e Kane che sanno giocare al calcio sono sempre forti e sanno sempre come essere decisivi, mettere dentro il pallone.

Come vede la sfida delle panchine tra Mancini e Southgate? Io sono per Mancini, ha pur sempre gli Europei che sono sempre un grande successo anche se eliminazione dai Mondiali purtroppo è una grande delusione per l’Italia.

Tonali e Sterling saranno i punti di riferimento del gioco delle due squadre? Penso proprio di sì, sanno essere i punti di riferimento delle due squadre, sanno lanciare il pallone. Sterling è molto forte come attaccante nel saltare gli uomini, dribblandoli sempre molto bene.

Dove si deciderà questa Italia Inghilterra? Tutti potrebbero dire l’attacco, io dico che saranno le difese perché, in una partita in cui si prospettano tanti gol – almeno io la penso così – limitare il reparto offensivo avversario potrebbe essere determinante.

Che valore ha la Nations League per l’Italia? E’ sempre una manifestazione importante, da giocare fino in fondo, importante per l’Italia.

Inghilterra proiettata verso i Mondiali: potrebbe essere una delle favorite per la vittoria finale? Non credo: penso che possa fare molto bene ma non vincere. Poi bisognerà aspettare ancora per capire chi vincerà i Mondiali. Si capirà meglio solo un mese prima dell’inizio dei Mondiali.

Il suo pronostico su Italia Inghilterra? Vedo un successo dell’Italia per 2-1.

Che ricordi ha delle Italia Inghilterra che ha giocato? In realtà non incontrammo tante volte l’Inghilterra quando giocavo. Loro vinsero i Mondiali nel 1966, noi facemmo la finale contro il Brasile nel 1970. Comunque erano sempre incontri molto tirati, molto combattiti. Era molto dura soprattutto quando giocavamo in Inghilterra. Non era facile vincere in casa loro e ci riuscimmo solo nel 1973 con un gol di Capello. Erano sempre partite molto tirate.

E se ci fosse ancora Sandro Mazzola in campo? Vorrei entrare gli ultimi dieci minuti della partita, penso proprio che farei un gol, un gol alla mia maniera come facevo quando giocavo. Una serpentina, un grande gol alla Sandro Mazzola, di quelli che ho sempre fatto…

