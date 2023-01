Pronostico Milan Inter/ Supercoppa, Ielpo: “Saranno decisivi gli esterni” (esclusiva)

PRONOSTICO MILAN INTER: IL PUNTO DI MARIO IELPO

Una partita importante quella che si disputerà stasera al King Fahd Stadium a Riad: Milan Inter è la Supercoppa Italiana 2022, tra la vincente dello scudetto – i rossoneri – e quella della Coppa Italia, naturalmente i nerazzurri. Il Milan di Stefano Pioli sta attraversando un momento difficile in campionato, l’Inter sta cercando di trovare una continuità che le è sempre mancata questa stagione. E anche se l’obiettivo per le due squadre resta vincere lo scudetto.

Questo, sperando che il Napoli possa calare il suo rendimentos stellare Anche se la Champions resta un altro obiettivo importante vincere questo derby avrebbe sempre grande valore. Un derby è sempre un derby e un successo come la vittoria in Supercoppa darebbe molta carica ai rossoneri o ai nerazzurri. Per presentare la Supercoppa e per un pronostico su Milan Inter, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Mario Ielpo.

C’è Milan Inter in Supercoppa: che partita sarà? Inter più in forma del Milan in questa Supercoppa, per un trofeo che in ogni caso non ha molto valore. Contano più il campionato e la Champions League con il Milan che avrà di fronte un avversario molto difficile da incontrare in Champions.

Il successo in Supercoppa può essere l’inizio della risalita per un Milan in difficoltà? Tra assenze e infortuni il Milan sta facendo molta fatica in questo periodo, come è successo a Lecce dove ha giocato male e soprattutto con la Roma, o ancora contro il Torino in Coppa Italia. La Supercoppa resta un appuntamento da giocare, da vincere, anche se poi nella bacheca è un trofeo di cui si ricordano pochi. Io ad esempio ne ho vinti due col Milan ma non resta un grande successo da ricordare.

Giroud sarà il matchwinner della squadra di Pioli? Giroud è un grande giocatore, è un grande attaccante ma non si è fermato mai quest’anno e ha giocato anche i Mondiali; credo quindi che possa essere più decisivo Leao.

Si può dire che Lautaro Martinez sia il giocatore decisivo nell’Inter? Lautaro Martinez è in grande forma e con Dzeko potrebbe essere decisivo in questa finale.

Quanto conterà la presenza di Dimarco per i nerazzurri? Dipenderà anche da quale posizione in campo gli darà Simone Inzaghi in campo, se da laterale alto o più bloccato.

Dove si deciderà questo derby? Dovrebbe decidersi nella lotta sugli esterni.

Il suo pronostico sulla Supercoppa Milan Inter? Vedo l’Inter favorita.

