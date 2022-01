Pronostico Milan Juventus/ Novellino: “Pioli da scudetto ma Allegri…” (esclusiva)

Pronostico Milan Juventus, Novellino: una partita divertente…

Grande sfida a San Siro stasera alle 20.45: Milan Juventus, una classica del calcio italiano. Il Milan proverà a dimenticare la sconfitta con lo Spezia e le polemiche arbitrali per portare a casa i tre punti per continuare il sogno scudetto. La Juventus dal canto sua sta tornando a essere protagonista in campionato, come dimostra il successo sull’Udinese: punterà anche lei al successo a Milano. Per presentare Milan Juventus abbiamo sentito il pronostico di Walter Novellino in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

MARIA CHIARA GAVIOLI TROVATA MORTA/ Imprenditrice ed ex di Massimiliano Allegri

Pronostico Milan Juventus, che partita sarà? Una bella partita, tra un Milan che sta attraversando qualche difficoltà anche dovute alle assenze di alcuni suoi giocatori, ma sta giocando molto bene e potrebbe in ogni caso vincere il campionato e una Juventus che si sta riprendendo, sta tornando a essere protagonista e si sta esprimendo nel migliore dei modi. Questo grazie anche a Allegri che sa far giocare la Juve con concretezza e tanta semplicità. Concretezza non vuol dire certo non esprimere un buon calcio: Allegri resta un grande allenatore e un grande conoscitore di calcio.

DIRETTA/ Juventus Udinese (risultato finale 2-0): la chiude McKennie!

Che Milan si aspetta contro la Juventus? Un Milan forte, convinto, pronto a disputare un ottima partita.

Ibrahimovic è ancora decisivo nel Milan? Ibrahimovic è un giocatore che nonostante i suoi quarant’anni riesce a essere sempre decisivo col suo entusiasmo, la sua grinta, la sua voglia di giocare al calcio.

Nella Juventus chi potremmo indicare? C’è McKennie che sta vivendo un ottimo momento, c’è soprattutto Dybala che è un grande calciatore e tanti altri giocatori che possono venire fuori in ogni momento.

Bianconeri pronti a fare la partita o a agire in contropiede? Abbiamo visto come contro la Sampdoria la Juventus abbia fatto la partita. Sono squadre che fanno sempre la partita.

Probabili formazioni Roma Juventus/ Diretta tv: Dybala verso una maglia dal 1'

Come vede la sfida tra Pioli e Allegri? Conosco e stimo entrambi gli allenatori, sono molto bravi. Sarei contento se Pioli vincesse il campionato, se lo meriterebbe…

Il suo pronostico su Milan Juventus? Spero che tutte e due le squadre possano fare una bella partita. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA