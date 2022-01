Diretta Juventus Udinese/ Streaming video tv: l’arbitro sarà Antonio Giua

DIRETTA JUVENTUS UDINESE: L’ARBITRO

Juventus Udinese sarà diretta oggi dall’arbitro Antonio Giua della sezione Aia di Olbia, che all’Allianz Stadium per dirigere questo incontro del campionato di Serie A sarà assistito dai due guardalinee Raspollini e Di Gioia e dal quarto uomo Fourneau. Naturalmente ci saranno poi due ufficiali anche davanti al monitor della VAR, cioè il signor Chiffi e al suo fianco il signor Cecconi in qualità di assistente AVAR.

Tornando al primo arbitro di Juventus Udinese, possiamo aggiungere che il signor Antonio Giua è nato a Sassari l’11 marzo 1988 e ha fatto il proprio debutto nella massima categoria nel 2018. Nell’attuale campionato 2021-2022, il signor Giua ha già diretto altre quattro partite di Serie A, con un bilancio disciplinare di 24 cartellini gialli, nessuna espulsione comminata ma ben tre calci di rigore assegnati. Il fischietto sardo sarà questa sera al proprio primo incrocio stagionale sia con la Juventus sia con l’Udinese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Juventus Udinese di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Udinese si è disputata a Torino in Serie A per 47 volte col bilancio che ci parla di 36 vittorie per la Vecchia Signora e appena 7 per i friulani. Sono invece 4 i pareggi. La squadra bianconera ha segnato 44 reti mentre i friulani di gol in queste gare ne hanno segnati 42. Il risultato più frequente è l’1-0 che abbiamo visto in ben 8 occasioni. La gara invece col maggior numero di gol un 4-3 della stagione 1959/60 dove andò in rete anche El Cabezon Omar Sivori. In campionato la Juve tra le mura amiche contro questo avversario viene da 5 vittorie di fila, l’ultima nello scorso campionato quando il match terminò col risultato finale di 4-1.

In quel match erano stati gli ospiti ad andare avanti per un gol di De Paul poi annullato dal var per fallo di mano, come sarebbe accaduto nella ripresa ad Aaron Ramsey. Decisivo fu il solito Cristiano Ronaldo con una doppietta e andarono in gol anche Chiesa e Dybala. Al 90esimo gli ospiti siglarono la rete della bandiera grazie a Zeegelaar. L’Udinese non vince in trasferta contro questo avversario dall’agosto del 2015 a fronte della prima giornata di un campionato che Allegri iniziò molto bene ma che poi vinse con una rimonta straordinaria. La gara in questione terminò 0-1 con un gol di Cyril Thereau. (agg Matteo Fantozzi)

ALLEGRI A CACCIA DELL’OTTAVO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO

Juventus Udinese, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 20:45, dall’Allianz Stadium di Torino, è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla grande rimonta dello stadio Olimpico di Roma, dove contro i giallorossi hanno ribaltato in 7 minuti il momentaneo 3-1, vincendo con il punteggio di 3-4. Dopo l’avvio piuttosto deludente, la squadra di Massimiliano Allegri sembra aver trovato la giusta continuità. Infatti nelle ultime sette partite di campionato, la Juventus ha conquistato 5 vittorie e due pareggi, restando così aggrappata alla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri dovranno però fare a meno di Federico Chiesa fino al termine della stagione, un’assenza che potrebbe pesare non poco.

L’Udinese, arriva alla sfida dell’Allianz Stadium, dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l’Atalanta, con la partita terminata con il punteggio di 2-6. Per l’allenatore friulano, Gabriele Cioffi, si è trattata della prima gara persa da quando ha preso il posto di Luca Gotti in panchina. Con il nuovo tecnico, i bianconeri hanno inoltre pareggiato contro il Milan e vinto in casa del Cagliari, facendo ben sperare per una tranquilla salvezza. L’ultimo precedente tra le due compagini, risale allo scorso campionato. In quell’occasione la gara si è conclusa in parità, con il punteggio di 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS UDINESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Juventus Udinese: come le squadre scenderanno in campo nella ventiduesima giornata di Serie A? L’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, dovrà fare a meno dell’infortunato Federico Chiesa, il quale ha concluso anzitempo la sua stagione, a causa di una lesione al crociato anteriore. Al suo posto dovrebbe esserci Kulusevski, con Bernardeschi sul lato opposto. Con il modulo 4-4-2, questa la probabile formazione titolare della Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Kulusevski, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala.

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con un 3-4-2-1. In attacco probabile conferma per Pussetto e Deulofeu a supporto dell’unica punta Beto. Questa la probabile formazione titolare friulana per la trasferta dello Juventus Stadium: Padelli; De Maio, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Juventus Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di Massimiliano Allegri, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Juventus, che viene quotato 1.35. Un eventuale pareggio tra le due compagini bianconere, associato al segno 2, viene presentato con una quota di 4.75. Sembra poco probabile il successo dell’Udinese, con il segno 2 quotato 8.40.



