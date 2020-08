Pronostico Napoli Lazio/ Bruscolotti: “Vedo bene Lozano per questa sfida” (esclusiva)

Partita di grande intensità emotiva quella di sabato 1 agosto (ore 20:45) allo stadio San Paolo: si gioca Napoli Lazio, con i partenopei certi del settimo posto ma qualificati ai gironi di Europa League e, soprattutto, con il sogno Champions League che tornerà di attualità tra poco. La Lazio ha 78 punti, gli stessi dell’Atalanta che affronta l’Inter: i biancocelesti non sono riusciti a portare fino in fondo la corsa allo scudetto ma ora tengono al secondo posto, anche perchè qualora Napoli e Roma dovessero trionfare in Europa sarebbe la quarta di Serie A a restare fuori dalla Champions League, un’eventuale beffa per una Lazio che comunque ha condotto una grande stagione guidata da un Ciro Immobile cui servono due gol per superare i 36 gol di Gonzalo Higuain che sono oggi record, un Immobile che questa sera potrà anche festeggiare la vittoria della Scarpa d‘Oro. Per presentare Napoli-Lazio e per un pronostico su questa partita della 38^ giornata di Serie A, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Giuseppe Bruscolotti.

Napoli Lazio chiude il campionato delle due squadre: che partita si aspetta? Si può dire che sia Napoli che Lazio non devono più chiedere al campionato, hanno ottenuto ormai quello che volevano.

Politano potrebbe essere l’arma segreta del Napoli? Io personalmente punterei maggiormente su altri giocatori, per esempio vedrei molto bene Lozano.

Il Napoli ha già la testa alla sfida di Champions League contro il Barcellona? Vedremo, di certo il Napoli potrebbe approfittare del momento difficile che sta attraversando il Barcellona.

Immobile alla caccia del record di Higuain: ce la farà? Speriamo che sia così, che sia un giocatore napoletano a battere il record di Higuain. Del resto la difesa del Napoli non si mostrando così sicura nelle ultime partite. Potrebbe essere veramente un vantaggio per la Lazio…

Quante sono le possibilità della Lazio di arrivare seconda? Non tante, sicuramente Atalanta e Inter ne hanno di più e credo che sarà una di loro a festeggiare la piazza d’onore.

Dove si deciderà questa sfida del San Paolo? Entrambe le squadre hanno reparti offensivi di grande valore, credo che sarà questo il leit motiv della partita.

Il suo pronostico su Napoli Lazio? Un tempo si sarebbe detto partita da tripla, e in effetti potrebbe davvero succedere di tutto.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA