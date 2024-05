Pronostico Olympiakos Fiorentina/ Finale Conference League, De Sisti: “La Viola deve crederci!” (esclusiva)

PRONOSTICO OLYMPIAKOS FIORENTINA: FINALE CONFERENCE LEAGUE, IL PUNTO DI GIANCARLO DE SISTI

Dopo il successo bellissimo dell’Atalanta in Europa League, l’Italia sogna ancora: è il momento del pronostico su Olympiakos Fiorentina, la finale di Conference League che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 maggio ad Atene. Per la Fiorentina è la seconda finale consecutiva in Conference League dopo quella persa lo scorso anno con il West Ham, e ora la Viola va nuovamente a caccia di un trofeo continentale che manca dal 1961, quando arrivò la Coppa delle Coppe rimasta l’unica gioia in bacheca. Per l’Olympiakos è invece la prima finale europea e il calcio greco torna a una finale europea dopo 53 anni, da quando a Wembley a Londra nel 1971 l’Ajax di Cruyff e del suo calcio totale e stellare sconfisse nella finale di Coppa dei Campioni il Panathinaikos.

Vent’anni anche dalla vittoria della Grecia negli Europei del 2004 in Portogallo; inoltre bisogna ricordare che José Luis Mendilibar è l’allenatore della formazione ellenica, l’anno scorso vinse proprio l’Europa League nella contestata finale con la Roma col Siviglia. Vincenzo Italiano dal 2021 é alla Fiorentina che lascerà a fine stagione. Una sfida delle panchine che potrebbe decidere questa finale. Per un pronostico su Olympiakos Fiorentina abbiamo sentito una delle bandiere e di simboli da sempre di Firenze, Giancarlo De Sisti. Eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Eccoci a Olympiakos Fiorentina, finale di Conference League: che partita si aspetta? Una partita aperta a ogni risultato, dove tutte e due le due squadre potrebbero vincere questa finale.

Pensa che l’Olympiakos possa fare la partita, giocando in casa? Sicuramente partiranno molto carichi giocando praticamente in casa; è tuttavia anche vero che potrebbero aprirsi, lasciare degli spazi e permettere alla Fiorentina che ha anche un ottimo possesso palla di essere infilati in contropiede.

El Kaabi ha fatto benissimo nei turni precedenti di Conference League… Esattamente, El Kaabi è un ottimo giocatore, un ottimo centravanti che ha fatto anche molto bene anche in semifinale con l’Aston Villa. Bisognerà vedere poi come si svolgerà la partita, questa finale per poter capire l’esito dell’incontro.

Che Fiorentina si aspetta? La sconfitta in finale in Conference League contro il West Ham della scorsa stagione quanto potrebbe pesare? La Fiorentina dopo la sconfitta in finale in Conference League della scorsa stagione col West Ham potrebbe e dovrebbe essere più consapevole dei suoi mezzi. Dovrebbe affrontare questa finale più convinta pronta a giocare un grande incontro.

Quanto conterà per la Fiorentina giocare ad Atene, a casa dell’Olympiakos? Certamente l’Olympiakos avrà più tifosi della Fiorentina, ma non è detto che possa vincere l’Europa League solo per il fatto di giocare ad Atene: potrebbe sentire la pressione di giocare in casa, trovare una Fiorentina pronta a giocare molto bene. E’ una finale aperta.

Pensa che Belotti possa risolvere la finale di Conference League? Perchè no? Belotti potrebbe giocare una finale importante, essere decisivo per la Fiorentina e riproporsi così a quei livelli in campo internazionale che ci aveva abituati anni fa.

Chi vincerà la Conference League? Qual è il suo pronostico su Olympiakos Fiorentina? Partita aperta, ma non posso che tifare Fiorentina, che è la mia squadra da sempre insieme alla Roma. Con la Fiorentina ho fatto cose importanti nella mia carriera di calciatore e allenatore, e sono un simbolo di questa squadra. Non posso che sperare quindi che vinca la Fiorentina, del resto il successo in Europa League dell’Atalanta in Europa League ci ha caricato tanto. Speriamo di ripeterci ad Atene…

