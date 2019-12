Pronostico Sampdoria Juventus/ Lanna: credo nel pareggio! (Esclusiva)

Incontro molto interessante Sampdoria Juventus, che si giocherà stasera alle 18.55 a Marassi. Entrambe le squadre vengono da successi nella scorsa giornata di Serie A, i blucerchiati nel derby col Genoa per 1-0 con gol di Gabbiadini mentre la Juventus ha vinto 3-1 contro l’Udinese. La compagine di Maurizio Sarri avrà naturalmente dalla sua il maggior tasso tecnico dei suoi campioni a cominciare da Cristiano Ronaldo, ma Claudio Ranieri sta rilanciando una Sampdoria che proverà ad arrivare al Natale nel migliore dei modi. Per presentare Sampdoria Juventus abbiamo sentito il grande ex blucerchiato Marco Lanna in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Sampdoria Juventus che partita sarà? Diciamo pure che non sarà una partita facile per la Sampdoria, contro una Juventus decisamente superiore sul piano tecnico.

Blucerchiati però col morale alto per il successo nel derby, ciò quanta importanza avrà? Vincere nel derby è sempre molto importante, a maggior ragione prima di un incontro di rilievo come quello contro la Juventus, sempre molto sentito a Genova. Anche se ogni successo ti dà sempre autostima…

Cosa si aspetta da Quagliarella? Quagliarella è sempre un attaccante di valore, si è solo dovuto adattare a un tipo di gioco differente e a una posizione in campo diversa dal solito.

Come giudica il lavoro di Ranieri? Ranieri sta facendo bene, visto che a poco a poco sta riuscendo a riportare la Sampdoria in posizioni di classifica migliori.

Che Juventus si aspetta a Marassi? La Juventus è sempre capace di offrire prestazioni importanti, come dice anche la qualità tecnica della sua rosa.

Cristiano Ronaldo poi è tornato in grande forma… Cristiano Ronaldo può essere decisivo in qualsiasi momento di ogni partita. Alla squadra di Sarri non mancano sicuramente i giocatori per risolvere in ogni momento un incontro!

Compreso un Bonucci spumeggiante nelle ultime uscite… Bonucci è un ottimo difensore, un playmaker di sicuro affidamento, anche capace di essere risolutivo con i suoi gol in tante azioni bianconere.

Il suo pronostico su Sampdoria Juventus? Mi auguro che venga fuori un pareggio e la Sampdoria così riesca a fermare la Juventus, un punto sarebbe molto importante per la sua classifica. (Franco Vittadini)



