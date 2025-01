PRONOSTICO TORINO JUVENTUS, PARLA MICHELANGELO RAMPULLA (ESCLUSIVA)

Il derby della Mole Torino Juventus è sempre molto sentito, tra due squadre che hanno fatto la storia del calcio, allo Stadio Olimpico Grande Torino per la ventesima giornata di Serie A il Torino ospiterà la Juventus in un derby che viene in un momento particolare per le due squadre. Un Torino a centro classifica, una Juventus che deve smaltire la delusione della Supercoppa e ricaricarsi in vista dei prossimi appuntamenti. Polemiche dei tifosi granata contro la presidenza Cairo, malumore dei tifosi bianconeri per una squadra che fatica a decollare ed è per ora lontana dalla zona scudetto: Thiago Motta ancora non ha incantato i tifosi juventini. Partita vera anche se il Torino fa sempre fatica ormai da anni con la Juventus, non riesce più a vincere. Per il pronostico Torino Juventus abbiamo sentito Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Torino Juventus, come vede questo derby? Il derby è sempre partita a sé, che sfugge a ogni pronostico, può sempre accadere di tutto in un derby.

Che Torino si aspetta in questa partita? Un Torino che logicamente giocherà al 200%. E’ una partita importante che può dar senso a una stagione. E del resto in una partita del genere i valori tecnici si possono appiattire, si possono equilibrare anche se il Torino in classifica è dietro alla Juventus.

Milinkovic Savic uomo in più dei granata? Milinkovic Savic è portiere che sta dimostrando ormai da tempo il suo valore, un ottimo portiere. Poi bisogna considerare che il Torino giocherà in casa, nel suo stadio. Ed è una delle squadre che ha preso meno gol questo campionato proprio in casa.

Thiago Motta sotto esame, che Juventus manderà in campo dopo la delusione della Supercoppa? Sempre sotto esame Thiago Motta. Eppure la Juventus quest’anno non ha ancora perso in campionato. Anche se poi ha fatto tanti pareggi e conta soprattutto vincere nel calcio.

Vedremo finalmente un Vlahovic a grandi livelli? Vlahovic è attaccante importante che di gol ne ha fatti sempre tanti. Potrebbe anche farli contro il Torino.

Cosa conterà di più in quest’incontro per il risultato finale? La voglia di vincere, la carica agonistica, quella determinazione sempre indispensabile quando si scende in campo. Del resto le partite vanno tutte giocate, non sono mai decise prima dell’inizio di un incontro.

Nel suo pronostico Torino Juventus, chi vincerà il derby? Spero e penso la Juventus naturalmente. (Franco Vittadini)