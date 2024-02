Pronostico Verona Juventus/ Cuccureddu: “Sarà dura, è partita da tripla” (esclusiva, 17 febbraio 2024)

PRONOSTICO VERONA JUVENTUS: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCREDDU

Verona Juventus è una partita quasi decisiva per la Juventus stasera alle 18 allo stadio “Bentegodi” a Verona contro l’Hellas. Dopo le ultime uscite della squadra bianconera un punto in tre partire si parla già di minicrisi, di un momento di flessione della squadra di Massimiliano Allegri che vede più lontano lo scudetto e potrebbe anche essere sorpassata dal Milan.

Diretta/ Verona Juventus (risultato 1-1) streaming video tv: Vlahovic su rigore! (17 febbraio 2024)

Oggi contro l’Hellas servirà una reazione d’orgoglio contro una squadra, quella di Marco Baroni, che però ha fame di punti, nella sua lotta per la salvezza e darà sicuramente tutto in campo per dare un altro dispiacere alla Juventus. Per presentare la partita e per un pronostico su Verona Juventus abbiamo sentito Antonello Cuccureddu. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote: Vlahovic sarà titolare? (Serie A, 17 febbraio 2024)

C’è Verona Juventus: che partita sarà? La differenza tecnica tra Juventus e Hellas è grande ma bisogna dire che le piccole quando affrontano la Juventus hanno mille motivazioni in più. Devono migliorare la loro classifica, cercano punti fondamentali per la salvezza, danno veramente tutto in campo.

Come il Verona potrebbe mettere in difficoltà la Juventus? Giocando proprio fondo, con lo spirito, la mentalità giusta, come spesso accade proprio quando ci sono questo tipo di incontri in cui si affronta la Juventus.

Quali sono le speranze di salvezza dell’Hellas Verona? Il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tante partite, può veramente succedere di tutto.

Probabili formazioni Verona Juventus/ Diretta tv: sarebbe speciale per Vlahovic (Serie A, 16 febbraio 2024)

E’ minicrisi Juventus, 1 punto in tre partite… Perchè minicrisi? Nell’arco di un campionato ci possono essere momenti, periodi no. Diciamo piuttosto che la Juventus è una squadra giovane, si sta costruendo nel tempo, sta già facendo un ottimo campionato.

Quindi un giudizio positivo su questo campionato della formazione bianconera? E’ una Juve che sta facendo bene. L’importante è che non molli, raggiunga l’obiettivo della qualificazione in Champions League. I tifosi vogliono sempre vincere, avere risultati, succede sempre così.

Cosa manca alla Juventus per lo scudetto? Di campioni non ce sono tanti, manca un playmaker come Pirlo, manca un giocatore come Platinì per tornare indietro nel tempo.

I campioni che mancano anche al calcio italiano, alla nazionale… Sì, anche nel calcio italiano mancano i campioni, si investe poco sui vivai giovanili, anche la nazionale fa fatica e non ottiene grandi risultati.

Un giudizio su Allegri fino a questo momento della stagione? Allegri è bravo e un allenatore che ha dimostrato sempre il suo valore. Si può dire che un allenatore risponde anche per i giocatori che ha a disposizione. Sono sempre gli allenatori i primi a essere giudicati.

Che Juventus si aspetta attende una reazione della squadra bianconera al “Bentegodi”? Sarà proprio importante anche come giocherà L’Hellas, come metterà sotto pressione la Juve. Mi aspetto una reazione della Juventus naturalmente ma anche l’Hellas giocherà alla morte. In questo tipo di partite dove c’è molta differenza tecnica tra le due squadre è la Juve che ha tutto da perdere…

Il suo pronostico su Verona Juventus? La Juventus deve sempre vincere però in questa occasione preferisco giocarmi la tripla, vedo un 1 – X – 2 a Verona.

(Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA