Tananai cade dal palco durante il concerto/ Video, lui: “Ci vediamo nelle viscere della Terra”

Tananai cade dal palco durante il concerto

Tananai sta vivendo un periodo magico. Con la partecipazione alle ultime edizioni del Festival, Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, gli ha permesso di conquistare il grande pubblico. Per lui, dunque, l’estate 2023 sta trascorrendo con una serie di concerti in giro per l’Italia. Un tour che sta regalando grandi emozioni all’artista che ha così la possibilità di avere un contatto diretto con il proprio pubblico.

Sul palco, Tananai regala le sue hit più famose facendo cantare a squarciagola tutto il suo pubblico. Spesso, poi, durante i concerti, ci possono essere anche degli incidenti. E’ quanto accaduto durante l’ultimo concerto quando, improvvisamente, Tananai, nel tentativo di avvicinarsi alla folla, è caduto dal palco.

Il commento di Tananai dopo la caduta dal palco

La caduta di Tananai dal palco durante il concerto è stata volontaria o è stato un incidente? E’ probabile che, nel tentativo di avvicinarsi alla folla, l’artista sia caduto. Fortunatamente, non c’è stata alcuna conseguenza per lui che, questa mattina, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato il video della caduta.

Il cantante, inoltre, ha anche commentato il video dando appuntamento ai fan al prossimo concerto: “Grazie Cinquale. Ci vediamo stasera dalle viscere della Terra”. Tutto ok, dunque, per l’artista che questa sera tornerà sul palco per un nuovo concerto.

