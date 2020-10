Proroga stato di emergenza coronavirus/ Conte: “Proporremo fino al 31 gennaio”

Il Governo chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020: dopo le voci delle ultime ore, è arrivata la conferma del premier Giuseppe Conte. L’accordo è arrivato nel corso dei Consiglio dei Ministri in programma ieri: un mese in più rispetto alle ipotesi circolate negli ultimi tempi. Queste le parole del giurista a margine della visita all’Istituto comprensivo “Francesco Gesuè” a San Felice a Cancello: «Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo fatto un aggiornamento all’informativa sul punto, c’è stata una discussione e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che continua ad essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo, richiede la massima attenzione da parte dello Stato e delle sue articolazioni. Quindi abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021».

PROROGA STATO DI EMERGENZA, PROPOSTA FINO AL 31 GENNAIO 2020

La richiesta di proroga dello stato di emergenza coronavirus è arrivata dagli esperti del Comitato tecnico scientifico, proposta accolta di buon grado dall’esecutivo giallorosso. Già negli scorsi giorni il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva aperto all’ipotesi di proroga e questa mattina ha evidenziato: «Sulla proroga dello stato di emergenza discuteremo in Parlamento molto presto com’è giusto che sia, io sarò in Aula all’inizio della settimana. Personalmente, io sono sempre per la massima prudenza ed ho sempre mantenuto questa impostazione, ma penso che sia giusto che ne discuta il Parlamento e che se ne discuta nel governo, perché si fa in questo modo in una grande democrazia», le sue parole a margine della visita allo stabilimento Sanofi di Anagni. Per il momento non sono arrivati commenti da parte dell’opposizione, che già negli scorsi giorni si era esposta sul tema. «Se ci sono motivi fondati, li portino in Parlamento e noi agiremo di conseguenza», le parole di Matteo Salvini a Mezz’ora in più.





© RIPRODUZIONE RISERVATA