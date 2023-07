Prossima stagione Tv: da Belen Rodriguez a Piero Chiambretti/ Tutti gli “esclusi”

Prossima stagione tv: Belen Rodriguez e Flavio insinna alla ricerca di nuovi stimoli

I palinsesti televisivi sono da sempre caratterizzati da “porte girevoli”; un via vai di protagonisti che passano da una rete all’altra o che semplicemente si dedicano ad una pausa professionale. Quest’anno però qualche chip deve essere andato in cortocircuito; un’estate così ricca di addi altisonanti forse non era vissuta da tempo nel panorama televisivo. Tra Mediaset e Rai non si contano i volti noti che ad oggi si ritrovano senza una poltrona, senza il timone di un nuovo format o di una rete disposta ad offrire le redini di un programma.

A fare un recap dei nomi più celebri del panorama televisivo che ad oggi non faranno parte della prossima stagione Tv è stato il Corriere della Sera. Tra le notizie più chiacchierate spicca l’assenza di Belen Rodriguez da Le Iene e Tu Si Que Vales; la showgirl è forse pronta ad un nuovo capitolo della sua carriera che pare non collimare con la visione di Mediaset. Che dire di Flavio Insinna che – come riporta il portale – ha lasciato in maniera commossa L’Eredità dopo 5 anni per dedicarsi nel prossimo futuro a nuovi impegni professionali (lasciando il posto a Pino Insegno).

Quante assenze “di lusso” tra Rai e Mediaset: da Barbara D’Urso a Massimo Giletti

Infuocata – per usare un eufemismo simpatico – la separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset, con particolare riferimento alla “sua” creatura: Pomeriggio 5. La conduttrice dovrà fare spazio a Myrta Merlino per settembre dopo 15 stagioni al timone del format. Nei giorni successivi alla notizia non ha nascosto rabbia e dissenso rispetto alla scelta dei vertici Mediaset – come sottolinea il Corriere della Sera – stando anche al fatto che il suo contratto, di fatto, sarebbe scaduto solo a dicembre. Ancora incerte invece le posizioni di Lucia Annunziata – che ha lasciato la Rai – e Massimo Giletti, da aprile “orfano” di Non è l’arena.

Sempre stando a ciò che racconta il portale de Il Corriere della Sera, Ilary Blasi potrebbe invece subire un piccolo stop. La sua posizione in Mediaset non pare essere in dubbio ma forse per rivederla al timone di un programma bisognerà attendere l’anno nuovo. “In panchina” anche Ilaria D’amico – sponda Rai – dopo i risultati non proprio entusiasmanti sulla rete pubblica. Chiude la “rassegna” Piero Chiambretti sul quale ancora non sussistono certezze su un eventuale conferma o separazione dopo il programma “La tv dei 100 e uno”.











