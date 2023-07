Barbara D’Urso: “Respiro e assaporo la verità…”/ La svolta, dopo la bocciatura a Mediaset

Barbara D’Urso non é riconfermata al timone di Pomeriggio 5: silenzio social rotto, dopo la “scelta Mediaset”

Barbara D’Urso può dirsi l’indiscussa regina del gossip made in Italy, nel mezzo di quest’estate 2023 dove giunge inaspettata per lei la notizia della non riconferma al timone di Pomeriggio 5. Mediaset, rimasta orfana del capo fondatore Silvio Berlusconi, ha comunicato la scelta maturata ai vertici facenti capo a Pier Silvio Berlusconi, che la nuova stagione del programma pomeridiano in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity a partire da settembre 2023 sarà condotto da Myrta Merlino. La neo conduttrice, quindi, subentra in sostituzione di Barbara D’Urso al timone del programma Mediaset condotto per anni da quest’ultima, che intanto si gode il relax della sua estate in una vacanza condivisa en plein air e con una ben selezionata compagnia di pochi intimi.

Barbara D'Urso nel mirino del web/ Il video della vacanza divide: le reazioni

E tra un post e l’altro, in cui rompe il silenzio social a fronte della non riconferma a Mediaset, Barbara D’Urso rilascia un messaggio sibillino che suonerebbe come una replica a chi, relativamente al tele-mercato, tra colleghi, critica e occhio pubblico in genere non la supporti rispetto alla “sostituzione” subita.

Barbara D'Urso a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus?/ "Non è nei piani del direttore artistico"

Il video e le reaction, dopo la non riconferma di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

“E poi arrivano i colori dei frutti della Terra, della madre Terra… Respiro e assaporo la verità e la bontà!- scrive a corredo di un nuovo video pubblicato via Instagram la popolare conduttrice Mediaset, per poi chiudere il post con il mantra che l’ha resa popolare in tv-: #colcuore”.

Parole dalla difficile chiave di lettura, che intanto vedono il popolo del web dividersi tra i commenti più disparati sul re dei social, e non mancano parole di supporto per la campana: “Ti voglio rivedere a Pomeriggio cinque”, si legge tra i commenti social più aggreganti nel web, “Stai tranquilla, intanto riposati, piano piano scoprirai chi ti vuole bene e chi non te ne vuole”; “Ciao Barbara, pensare che ti ho seguita fino a poco tempo fa,non sarà più la stessa cosa senza te….Si pentiranno della scelta fatta! Un abbraccio e in bocca a lupo, come si dice: si chiude una porta si apre un portone!”.

Selvaggia Lucarelli, retroscena su Barbara D'Urso/ "Mi rimproverò duramente perché..."

Nel frattempo, intanto, Soleil Sorge fa rumore online per la possibile sostituzione a sfavore di Sophie Codegoni…











© RIPRODUZIONE RISERVATA