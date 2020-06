Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 18 giugno/ I contagi tornano a salire

Anche oggi, giovedì 18 giugno, verrà emesso il bollettino della Protezione civile, circa i nuovi casi di coronavirus in Italia. L’andamento dell’infezione continua ad essere molto altalenante, e se due giorni fa i dati erano decisamente positivi, nella giornata di ieri si sono rialzati. L’ultima rilevazione racconta infatti di 329 nuovi casi di positività, con l’aggiunta di 43 morti. Sia chiaro, siamo lontani anni luce dall’emergenza di marzo e aprile, e gli ospedali si stanno svuotando, ma l’attenzione resta altissima soprattutto in Lombardia, che da sola “traina” il Belpaese con ben 242 nuovi positivi, il 73% dei casi totali. Il Piemonte ne registra invece 41, mentre sono 14 i nuovi positivi in Emilia Romagna, con i dieci del Lazio. In Puglia, provincia di Bolzano, Umbria, Valle D’Aosta, Calabria, Basilicata, non si sono invece registrati infetti, e zero vittime in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS, SPERANZA: “VIRUS NON E’ VINTO”

Come detto sopra, l’attenzione resta altissima, come ha fatto capire anche il ministro della Salute, Speranza, intervenendo nella serata di ieri durante la trasmissione di Rai Uno, Porta a Porta: “Grazie all’accordo sottoscritto con Germania, Francia e Olanda – le parole dell’esponente dell’esecutivo – 60 milioni di dosi del vaccino saranno distribuite già prima della fine di quest’anno, anche se è più corretto parlare di un candidato vaccino, più promettente e il primo in termini di tempo. La notizia importante è che l’Italia è tra i primissimi Paesi che potrà accedere a questa risorsa. Il virus non è vinto – ha ribadito Speranza – è ancora un nemico molto insidioso, basta vedere quello che sta succedendo a Pechino, dove hanno richiuso le scuole e hanno istituito di nuovo le zone rosse”. Ricordiamo che il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus verrà emesso come al solito dopo le ore 18:00 di questa sera.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI, 17 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA