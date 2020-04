CONFERENZA STAMPA ARCURI, PROTEZIONE CIVILE/ Bollettino coronavirus: App e fase 2

Pubblicità

La conferenza stampa del Commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha confermato che l’app “Immuni” che sarà centrale nella fase 2 dal 4 maggio in poi sarà e resterà scaricabile su base volontaria: «il contact tracing è una modalità per garantire che in qualche modo vengano conosciuti e tracciati i contatti che le persone hanno, molto importante se qualcuno si contagia», ha spiegato Arcuri in attesa dei nuovi dati che arriveranno nel bollettino quotidiano questo pomeriggio. Il tema del contact tracing è di fatto il vera tema “spinoso” per la riapertura di maggio: «Possono essere usati per contenere la diffusione del virus. In tutto il mondo alleggerire il contenimento significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone; l’alternativa sarebbe non alleggerire le misure, privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto», ribadisce il commissario all’emergenza che smentisce anche l’ipotesi che le persone vengano “obbligate” a scaricarla, pena il non poter uscire di casa «è una farsa una tesi di questo genere».

Pubblicità

In merito alla fase 2 intesa come organizzazione e regolamentazione, Arcuri “frena” ogni possibile frettoloso programma: «non dobbiamo abbandonare né la cautela né la prudenza». Il coronavirus, ha aggiunto sempre Arcuri, «è ancora tra noi. Abbiamo imparato a contenerlo e i nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi e a fronteggiarlo, a costo di una sostanziale privazione delle libertà e proprio per questo dobbiamo sapere che non è stato sconfitto né allontanato». Infine una buona notizia, in questi giorni si ha per la prima volta un numero di ventilatori in terapia intensiva superiore a quello dei pazienti ricoverati: «Ci sono ancora 2573 italiani ancora in terapia intensiva, ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite. Ieri per la prima volta il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva».

I DATI DI IERI

E come ogni martedì ormai, la conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile viene anticipata alle ore 12 con le comunicazioni e il punto di aggiornamento del commissario Domenico Arcuri: solo verso le 18 arriverà poi il consueto bollettino con tutti i dati sulla diffusione del coronavirus oggi 21 aprile, ma senza l’aggiornamento con Borrelli (che invece torna giovedì) e con “solo” un comunicato in uscita dall’ufficio stampa della Protezione Civile.

Pubblicità

In attesa di capire quali per quest’oggi le comunicazioni del commissario Arcuri – inevitabili gli argomenti sulla fase 2 dopo la conferma del Premier Conte stamattina sulla data del 4 maggio come prossimo giro di boa, ma anche il punto sui materiali Dpi e mascherine e le nuove regole per le aziende dal prossimo mese – osserviamo i dati emersi dal bollettino di ieri dove per la prima volta si è assistiti ad un unicum in questa pandemia italiana: il numero degli attualmente positivi registrati è stato negativo rispetto al giorno prima, con -20 rispetto all’andamento di domenica. Gli altri numeri vedono 108.237 persone contagiate dal Covid-19 in Italia, +454 morti (24.114 vittime totali) e 48887 le persone guarite dalla pandemia Sars-CoV-2 (+3,9% rispetto al giorno prima).

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, LA FASE 2

Mentre gli occhi puntati oggi pomeriggio andranno sui dati in arrivo dalle Regioni maggiormente colpite dal coronavirus – Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto su tutte – siamo in attesa delle comunicazioni del Commissario Arcuri che alle ore 12 parlerà in diretta video streaming dalla sede della Protezione Civile con la conferenza stampa di aggiornamento sul canale YouTube di Invitalia. La novità del giorno riguarda certamente l’annuncio fatto dal premier Conte: «Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi e di illustrarvi i dettagli del programma per la fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus», e sarà applicato «ragionevolemente a partire dal 4 maggio. Riaprire tutto subito sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi fatti».

Non solo, lo stesso Presidente del Consiglio ha fatto sapere che le varie task force in sostegno al Governo – da Borrelli al CTS, da Vittorio Colao financo al commissario Domenico Arcuri – stanno collaborando per stilare regole precise, dettagliate e nazionali per la fase 2 in avvio dal prossimo 4 maggio. Sull’allentamento delle misure, Conte conclude – ma Arcuri darà informazioni in più nella sua conferenza stampa – «deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato, un programma nazionale che tenga però conto delle peculiarità territoriali. Perché il trasporto in Basilicata non è lo stesso che in Lombardia. Come pure la recettività degli ospedali cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagi».





© RIPRODUZIONE RISERVATA