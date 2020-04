Protezione Civile, diretta conferenza stampa/ Video bollettino coronavirus 20 aprile

Pubblicità

Torna oggi il bollettino della Protezione Civile con la conferenza stampa alle ore 18 (in diretta video YouTube) come ormai gli italiani si erano abituati da due mesi a questa parte: resta per ogni lunedì e giovedì l’appuntamento con il commissario Borrelli e gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico mentre già domani è prevista la conferenza stampa delle ore 12 con il commissario Arcuri. In attesa di prendere l’abitudine con la nuova comunicazione sul coronavirus decisa dalla Protezione Civile venerdì scorso, sarà importante vedere più di tutto l’evoluzione dei dati dopo un weekend che ha confermato un netto rallentamento nei contagi e un costante aggiornamento sui decessi. Guardando il bollettino di domenica 19 aprile, si registrano +486 nuovi contagi positivi al Covid-19 registrati (108257 totali), 433 morti (23600 vittime totali) e 2128 dimessi-guariti in più rispetto ai 47055 dall’inizio della pandemia. Si segnalano poi anche 2.635 ricoverati in terapia intensiva (-98 su sabato) a fronte di 1.356.541 tamponi totali, +50.708 tra sabato e domenica.

Nel dettaglio regionale della diffusione del coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di ieri mostrava ancora 34.497 positivi in Lombardia, regione per distacco la più colpita dall’inizio della pandemia. Seguono a scalare i 13.552 in Emilia-Romagna, 14.470 in Piemonte, 10.210 in Veneto, 6.496 in Toscana, 3.490 in Liguria, 3.182 nelle Marche, 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella Provincia autonoma di Trento, 2.786 in Puglia, 1.337 in Friuli Venezia Giulia, 2.202 in Sicilia, 1.987 in Abruzzo, 1.566 nella Provincia autonoma di Bolzano, 436 in Umbria, 864 in Sardegna, 844 in Calabria, 562 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 215 in Molise.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: IL PUNTO DI REZZA (ISS)

In attesa di capire in conferenza stampa le possibili nuove evoluzioni sulla fase 2 – test sierologici, riaperture, controlli e screening e ovviamente eventuali differenze tra le Regioni – stamane il direttore del settore malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza ha fatto il punto degli aggiornamenti, con tutte le ultime novità e previsioni. «Due mesi dopo quel 20 febbraio, l’Italia sta decisamente meglio» spiega l’esperto epidemiologo a “Repubblica”, ribadendo però che il giusto voler tornare alla normalità non deve distrarre dall’emergenza sanitaria ancora presente. «D’ora in poi occorre agire sul territorio per identificare tempestivamente qualsiasi focolaio, perché il virus continuerà a circolare»; in cosa però il nostro Paese è migliorato sotto il profilo sanitario, lo spiega ancora Rezza basandosi anche sull’ultimo bollettino Iss

«Lo dicono tutti gli indicatori: diminuiscono i nuovi casi, c’è meno pressione sugli ospedali e il famoso R0, l’indice di contagio, che nelle prime fasi dell’epidemia era superiore a 3 (ogni infetto contagiava in media più di tre persone) oggi è di poco inferiore a uno». Un problema forse non sempre ribadito con forza nelle analisi e nelle conferenze stampa anche in Protezione Civile di questi mesi, ha riguardato la tempistica con cui è scattato il contagio in Italia del coronavirus: «sfortuna ha voluto che l‘epidemia esplodesse nella fase di picco influenzale. Chi aveva il virus ma con sintomi lievi è stato scambiato per un malato d’influenza, solo i casi più gravi hanno fatto scattare l’allarme. Questo ritardo ha dato il tempo al Covid 19 di diffondersi», conclude Rezza.





