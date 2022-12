PUCCINI FOREVER/ Il concerto natalizio dedicato al compositore della speranza

“Puccini Forever” è lo spettacolo gratuito dedicato al grande compositore italiano che si svolgerà mercoledì 21 dicembre alle 11:30 al Conservatorio di Milano, in via Conservatorio 12. Un concerto natalizio dedicato a Giacomo Puccini, a 164 anni dalla nascita, organizzato dal Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, con l’Associazione Stravinsky Russkie Motivi. Si esibiranno Larissa Yudina, Demetrio Colaci e Leonardo Moretti accompagnati al pianoforte da Andrea Bacchetti.

Jalisse: “Torneremo a Sanremo”/ “Passati momenti difficili, ironia pesante su di noi”

“Puccini è universale perché insegna a tutti la pratica della speranza, la necessità dell’ottimismo, la ricerca della poesia, la volontà del sublime”, spiega Alberto Veronesi, Presidente del Comitato Promotore per le Celebrazioni Pucciniane.

L’Associazione Stravinsky Russkie Motivi, fondata da Larissa Yudina, Olga Kourbatova e Ombretta Romano, promuove l’amicizia tra le diverse culture attraverso la bellezza delle arti, in particolare della musica. La Presidente dell’Associazione Stravinsky Russkie Motivi, Larissa Yudina, soprano di fama internazionale, crede fermamente nella musica come strumento per riflettere sui valori alla base della società e pensare un mondo migliore, obiettivi dell’Associazione da lei presieduta e oggi istanze condivise con il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane: “La realtà vince sempre, la razionalità è inesorabile, come dice Suor Angelica: ma nostro compito, nostro imperativo categorico, è abbellire, migliorare, immaginare, non smettere mai di sognare una realtà migliore”, continua Veronesi. Al concerto si esibirà un quartetto di artisti di straordinario livello: il soprano Larissa Yudina e il baritono Demetrio Colaci.

Britney Spears, papà Jamie replica alle accuse/ "Senza la tutela, sarebbe morta"

Saranno eseguite arie di grande fama, dal Gianni Schicchi alla Manon Lescaut fino alla Tosca. I due cantanti lirici saranno accompagnati da due musicisti di grande livello: Andrea Bacchetti al piano e Leonardo Moretti al violino. Il concerto sarà seguito da un brindisi natalizio.

Un progetto nato con il prezioso sostegno di Pilgrim Investments di Roman Golnikov, Mattarte di Fabrizio Matta, Studio Legale Sutti di Stefano Sutti, la galleria d’arte FiloArt di Roberta Antonia Este, Camerieri a Domicilio, oltre alla produttrice vinicola Laura Magistrati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti con prenotazione obbligatoria ai numeri 3385624180 e 3271596695.

MANESKIN ROMPONO GLI STRUMENTI/ Dal diario di Damiano: cosa devono fare le rock star

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA