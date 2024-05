Puff Daddy: “Ho picchiato la mia fidanzata Cassandra Ventura”/ “Sono imperdonabile e disgustato”

Puff Daddy esce allo scoperto: ha picchiato la fidanzata Cassandra Ventura

Puff Daddy rompe il silenzio e rivela di aver picchiato la fidanzata Cassandra Ventura. Il cantante, non nuovo a problemi di aggressione, ha deciso di rompere il silenzio sulla questione attraverso un video diffuso sui social. Dopo essere stato incastrato da un video di sorveglianza risalente al 2016, Puff Daddy ha deciso di fare chiarezza sulla questione riguardante da vicino la fidanzata Cassandra Ventura, rivelando la sua verità. Nel video postato sui social, il magnate della musica ha ammesso le sue colpe, dicendosi “disgustato e imperdonabile” per la vicenda che lo ha visto protagonista qualche anno fa. Dopo essere stato intercettato dalle telecamere di videosorveglianza, Puff Daddy non ha potuto fare altro che confessare l’accaduto, finendo in lacrime sui social.

A rendere noto il video dell’aggressione di Puff Daddy alla fidanzata Cassandra Ventura è stata la CNN, che ha mostrato ai telespettatori un filmato dell’accaduto. Cassie, nel 2023, aveva deciso di denunciare il fidanzato per stupro, abusi fisici e sessuali e violenze. Le parti in causa avevano però risolto la questione nel giro di 24 ore, ponendo fine all’episodio. In seguito il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha poi aperto un procedimento contro Puff Daddy, perquisendo le sue ville di Miami e Los Angeles.

Puff Daddy accusato di spaccio, stupro e detenzioni di armi illegali

La questione riguardante la violenza di Puff Daddy nei confronti della fidanzata Cassandra Ventura è solo l’ultima in ordine cronologico di una serie di sventure per il musicista. Riguardo alla questione di Cassandra, il rapper ha deciso di patteggiare in maniera amichevole, senza però svelare la cifra offerta per porre fine alla questione. La star della musicata è inoltre finita al centro delle indagini dopo aver raccolto 4 denunce di violenza sessuale, ma anche stupro e sfruttamento della prostituzione.

Puff Daddy sarebbe sotto la lente d’ingrandimento anche per altre questioni molto delicate, come spaccio, stupro e detenzioni di armi illegali. Tre donne ascoltate hanno confermato di aver ricevuto violenze sessuali da Puff quando erano ancora minorenni, infiammando la questione. L’artista ha però negato tutte le accuse ricevute. Riguardo all’ultima azione, alcuni agenti di polizia armati hanno fatto irruzione nelle dimore di lusso di Daddy e l’Ufficio investigativo del Dipartimento di Sicurezza Nazionale di New York ha confermato il tutto mediante un comunicato ufficiale.

