Pulcino, chi è? Il cantante mascherato 2022/ Confusione sulla new entry ma…

“Questo posto mi è familiare”, aveva detto Pulcino, l’ultima maschera arrivata al Il Cantante Mascherato 2022. In un batter d’occhio si è trovata qualificata in finale, dopo aver vinto contro la Gatta e superato la puntata. Pulcino ha fornito indizi piuttosto chiari sul suo personaggio, ma anche alcuni elementi fuorvianti. Così ha mandato in crisi giuria e pubblico su quella che potrebbe essere la vera identità, facendo sbandare anche i più sicuri.

Trattandosi di una maschera con diversi personaggi al suo interno, molti hanno pensato che Pulcino potesse nascondere Magalli e sua figlia Michela o Lino Banfi e sua figlia Rosanna. Due ipotesi che si sono consolidate anche per quanto riguarda Lumaca. In questo, però, caso c’è stato davvero poco tempo per conoscere il nuovo personaggio e questo è un elemento da non sottovalutare nel toto-nomi.

Pulcino, chi è? Il cantante mascherato 2022: idea Christian De Sica

Escludendo i nomi più chiacchierati, vale a dire quelli di Lino Banfi e sua figlia Rosanna, ipotesi caldeggiata in primis da Caterina Balivo e Arisa, ci sarebbe anche l’idea Christian De Sica. A fare la voce fuori dal coro ci ha pensato Flavio Insinna la settimana scorsa, dissociandosi dalle ipotesi ormai trite e ritrite di queste settimane e rilanciando il nome dell’attore romano.

Infatti, così come il profilo di Banfi era già stato fatto per Lumaca, anche quello di Magalli, prima di essere accostato a Pulcino, era finito in orbita Lumaca. Questa sera, sicuramente, arriveremo alla verità. La nuova maschera è in finale e benché abbia poche chances di vincere, vuole viversi l’ultima puntata da protagonista. Ci riuscirà?

