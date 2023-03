Pulp fiction/ Capolavoro di Quentin Tarantino, oggi sabato 25 marzo su Rete 4

Pulp Fiction, il film di Rete 4 con John Travolta e Uma Thurman

Oggi, sabato 25 marzo, in prima serata alle ore 21.25 su Rete 4, andrà in onda il film Pulp Fiction. Si tratta di un titolo cinematografico entrato nella storia e diventato altamente iconico. Pulp Fiction è un gangster movie di genere commedia e noir, realizzato negli Stati Uniti nel 1994. Soggetto, sceneggiatura e regia sono stati curati dall’iconico Quentin Tarantino, vincitore di due premi Oscar come miglior sceneggiatore proprio per Pulp Fiction e Django Unchained, e protagonista di altre sette candidature complessive.

Il cast di Pulp Fiction è straordinario, e vede come protagonista principale John Travolta, candidato all’Oscar per questo film e per La febbre del sabato sera, e ricordato anche grazie a Grease (Brillantina) e I colori della vittoria. Viene affiancato da un’altra grande star, Uma Thurman, diretta da Tarantino anche nei due capitoli di Kill Bill. Presente anche Samuel L. Jackson, vincitore dell’Oscar alla carriera nel 2022 e autentica icona del cinema. Il cast viene completato da Bruce Willis, Tim Roth, Amanda Plummer e Maria de Medeiros.

Pulp Fiction, la trama del film

Pulp Fiction, che andrà in onda oggi sabato 25 marzo su Rete 4, si concentra su quattro storie di violenza che trovano un punto di incontro reciproco. Si parte con una coppia di amanti rapinatori, Zucchino e Coniglietta, che stanno preparando una rapina. Nel frattempo, i gangster vestiti di nero Vincent e Jules stanno raggiungendo un condominio popolare durante le ore notturne, con l’obiettivo di prendere la valigetta del loro superiore, Marcellus. La coppia lo raggiunge, con Vincent che insulta senza motivo il pugile a fine carriera Butch. Vincent stringe un bel rapporto con Mia, la moglie di Marcellus. Lei va in overdose a causa dell’eroina, e Vincent riesce a salvarle la vita per miracolo.

Intanto, il capitano Koons riferisce a Butch della morte del padre durante la guerra in Vietnam, e gli consegna un orologio dorato da polso. Il pugile viene obbligato a perdere, ma uccide il suo sfidante e scappa via insieme alla fidanzata Fabienne, che però ha perso il suddetto orologio. Lui cerca di ritrovarlo e si imbatte in Vincent, per poi investire Marcellus e quasi ucciderlo, prima che i due fossero storditi da Maynard. Quest’ultimo, insieme a Zed, violenta Butch e Vincent. Alla fine, i due si salvano in qualche modo. Quindi, Vincent e Jules uccidono due ragazzi, mentre un terzo gli spara senza colpirli. Vincent uccide Marvin per errore, e i due assassini si liberano rapidamente del corpo. Alla fine, i due manifestano l’intento di lasciare la criminalità, ma si imbattono in Zucchino e Coniglietta, che lasceranno a loro volta il settore.











