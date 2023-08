PULSE/ Il capolavoro di Kiyoshi Kurosawa

Kiyoshi Kurosawa è uno dei registi più interessanti del panorama asiatico, capace di navigare tra i generi e di affrontare e vincere sfide sempre diverse. Uno dei suoi film migliori è Pulse (Kairo) del 2001, presentato nella sezione Un Certain Regard del 54º Festival di Cannes e ancora oggi il film horror più inquietante sui fantasmi di Internet. Ora la pellicola è disponibile in edizione Midnight Classics.

SINOSSI – Al centro di una metropoli un tempo trafficata e vivace, le strade e i viali sono ora plumbei e vuoti. La gente ha smesso di andare al lavoro e i negozi sono deserti, poiché una pandemia globale costringe tutti quanti a stare chiusi in casa per rimanere ‘protetti’ da una minaccia ineffabile. Strane nuove tecnologie promettono di mantenerci connessi, ma i dispositivi stessi sono vulnerabili agli attacchi di forze nefaste e invisibili. E mentre la salute mentale della popolazione si deteriora poco a poco a causa della paranoia e della solitudine cronica, gli individui cominciano letteralmente a scomparire completamente dalla faccia della Terra…

Basato su di un romanzo dello stesso titolo e scritto dallo stesso Kurosawa, Pulse è un’istantanea di un’epoca in cui Internet stava appena iniziando a infiltrarsi nella vita di ogni singola persona a Tokyo, dove si svolge la sua storia, e per estensione nel resto del mondo. I temi della solitudine acuta di Pulse suonano ancora più veri oggi, anche se cose come i social media apparentemente ci collegano più che mai, possono anche avere l’effetto opposto di rendere l’isolamento più pronunciato. L’analisi della condizione umana è spiazzante e incredibilmente solida, mentre Kurosawa scandisce magistralmente la tensione che cresce lentamente.

EXTRA E BONUS FEATURES

Making Of

Ghosts, Rings, and Water: intervista a Hideo Nakata

Family Terror: intervista a Koji Suzuki

Visualizing Horror: intervista a Junichiro Hayashi

Intervista all’attrice Hitomi Kuroki

Intervista all’attrice Azumi Mizukawa

Intervista al compositore Shikao Suga

Trailer

