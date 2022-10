PUNTO DI NON RITORNO/ Il cult della fantascienza compie 25 anni

Per celebrare 25 anni di terrore, Punto di non ritorno (Event Horizon) di Paul W. S. Anderson arriva con un nuovo master 4K UHD in una Steelbook in edizione limitata da collezione ricchissima di contenuti extra con J-card localizzata in italiano. Un’opera da non perdere, disponibile grazie a Plaion Pictures.

SINOSSI – Sette anni fa la pionieristica astronave di ricerca “Event Horizon” è misteriosamente scomparsa durante il suo viaggio inaugurale. Un persistente segnale proveniente dall’ oscurità dello spazio profondo, induce una squadra di salvataggio ad attraversare la galassia per una coraggiosa missione di recupero. Scopriranno invece un orrore interstellare senza eguali che metterà alla prova la sanità mentale e l’anima di tutta la squadra.

Ambientato cinquant’anni dopo la data di distribuzione (1997), Punto di non ritorno intreccia fantascienza e horror, fisica e metafisica, ma anche suspense e splatter. Tra universi paralleli e sangue, il regista si muove tra Alien e Solaris, tracciando un solco nel genere. Al suo terzo lungometraggio dopo Shopping (1993) e Mortal Kombat (1995), Anderson riesce a sfruttare al massimo le straordinarie ambientazioni e d i notevoli effetti speciali. Nel cast Sam Neill, Laurence Fishburne, Jason Isaacs.

EXTRA E BONUS FEATURES

Commento audio del regista Paul W. S. Anderson e del produttore Jeremy Bolt

Dietro le quinte di Punto di non ritorno – 5 documentari

Il punto di non ritorno: Le riprese del film con il commento del regista

La Event Horizon scomparsa con il commento del regista

Trailer cinematografico HD

Video Trailer

Punto di non ritorno (Event Horizon) è disponibile in master 4K UHD e due Steelbook in edizione limitata da collezione con Plaion Pictures

