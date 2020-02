Pupe e secchioni contro sfere/ Da Stefano Beacco e Maria Scalzi a Stella Manente (Non è la D’urso)

Pupe e secchioni contro le sfere a Live – Non è la D’Urso. Durante la puntata di domenica 23 febbraio, i protagonisti dell’ultima edizione de “La pupa e il secchione e viceversa” arriveranno in studio per rispondere e confrontarsi con le domande degli sferati. Sicuramente in studio ci saranno i vincitori Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi pronti a confrontarsi con le cinque sfere del programma di Barbara d’Urso. Un’esperienza davvero unica per Maria Assunta quella de La pupa e il secchione come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv: “è stata una esperienza che rifarei alte mille volte, mi è piaciuta veramente tanto ed è una cosa che non mi aspettavo. Mi porto soprattutto consapevolezza e sicurezza, perché ho acquisito maggior consapevolezza su me stessa. Quindi sono diventata una persona più forte, con più autostima, e diciamo che nulla mi fa paura”. Dello stesso parare anche il “pupo vincitore” Stefano Beacco che, invece, sempre a SuperGuida Tv ha raccontato: “ho sempre cercato di evitare la televisione e i casting. Mi sono lasciato convincere e ho preso la palla al balzo. Sinceramente non c’è stato però quel qualcosa che mi ha convinto più di altre a tentare. Il fatto di essere un format che tornava in TV dopo anni con una formula reality mi ha incuriosito. E’ stato tutto casuale”.

I protagonisti de La Pupa e il Secchione e viceversa a Live – Non è la D’Urso

Sicuramente tra i protagonisti de “La pupa e il secchione e viceversa” che più di tutti si sono contraddistinti c’è anche la modella ed influencer Stella Manente, che tutti ricorderete per lo scivolone social della scorsa estate durante il Gay Pride. La bellissima modella si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo carattere e temperamento, mostrandosi “senza veli” in tutti i sensi e conquistando così il pubblico italiano. Classificatasi al secondo posto in coppia con Santagati, la Manente a SuperGuida Tv ha raccontato: “è stata un’esperienza meravigliosa, mi ha lasciato tante cose. Credo di aver fatto un percorso interessante, di aver dimostrato che l’esperimento sociale funziona anche se Santagati è una persona che al di fuori non frequenterei, ma all’interno di questa realtà mi ha arricchito tantissimo. Sono molto grata a lui, credo che anche grazie a lui ho fatto questo percorso molto bello. Ho un ricordo stupendo del programma perché mi ha dato l’opportunità di essere amata dalla gente”. Del resto per Stella è stato davvero il primo reality, un’esperienza che per la modella è stato un vero e proprio trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

